28 июля: родился сталинский сокол Степан Лобанов

28 июля 1909 года в деревне Шеметово Лаптевского (ныне Ясногорского) района Тульской области родился летчик-ас, Герой Советского Союза Степан Иванович Лобанов.

После учебы в школе работал на Тульской гармонной фабрике, в 1931 году поступил в Харьковское авиационное училище. Боевой путь начал с финской компании, во время которой совершил 79 боевых вылетов, награжден медалью «За отвагу».

На Великой Отечественной – с самого первого дня, в должности заместителя командира авиаполка, затем командира эскадрильи 807-го штурмового авиационного полка 206-й штурмовой авиационной дивизии 8-й воздушной армии Южного фронта. Воевал в Сталинграде. В 1943 году получил звание Героя Советского Союза.

К февралю 1944 года совершил 170 боевых вылетов.

В личном деле значится, что был женат на Евгении Ивановне Федосеевой, уроженке Полтавской области. Вот, собственно, и все, что есть в открытом доступе о его обычной жизни. И в очередной раз приходится сетовать на то, что фраза «никто не забыт» у нас очень часто ограничивается лишь годами рождения и смерти да плохой фотокарточкой из личного дела. Наверное, хотя бы Герои достойны того, чтобы потомки могли знать о них больше, как можно больше. Чтобы каждый из нас, вглядываясь в лица людей, которые рождались не для войны, но отдали свои жизни за Родину, понимал, чьими судьбами завоевана эта Победа.

Степан Иванович Лобанов погиб не в бою. 7 сентября 1944 года при взлете потерпел крушение самолет Ил-2, в котором он находился. Похоронен в польском городе Радзынь-Подляский.

Его имя значится на стеле туляков-героев Советского Союза в центре Тулы. В Ясногорске одна из улиц названа его именем.