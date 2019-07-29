29 июля: в тульских парках открыли аллеи семейного счастья

29 июля 1959 года решением исполкома тульского горсовета «Об отводе мест под парки семейного счастья» в Центральном парке открыли аллею, где молодожены могли бы высадить дерево на память о своем счастливом событии.

В постановлении, в частности, говорилось.

По инициативе московских комсомольцев Моссовет отвел участки в парках и скверах столицы для посадки парков семейного счастья, где в честь торжественного дня – бракосочетания – молодожены могут посадить памятные фруктовое или декоративное деревце и затем ухаживать за ними.

Парк семейного счастья послужит украшению города, украсит семейную счастливую жизнь молодых людей.

Исполком решил:

Поддержать инициативу Моссовета отвести участки для парков семейного счастья в городском Парке культуры и отдыха, в Комсомольском парке, в парке комбайнового завода, в саду Дома культуры металлургов.

Точные границы участков определить главному архитектору города.

Производить посадку на отведенных участках фруктовых и декоративных деревьев молодоженами по случаю бракосочетания или рождения ребенка.

Обязать директоров парков в период весенне-осенней посадки обеспечивать желающих посадить деревцо и для ухода за ними садовым инвентарем.

Обязать трест зеленых насаждений в период посадки организовать продажу качественного посадочного материала (фруктовых и декоративных деревьев).

Просить Тульский горком ВЛКСМ организовать работу среди молодежи по привлечению ее к посадкам Парков семейного счастья.

Позже, согласно постановлению исполкома были выделены места для таких аллей.

В Центральном городском парке – в районе молодого массива.

В Комсомольском парке – в районе молодых посадок.

В парке комбайнового завода – по всей территории парка.

В саду Дома культуры металлургов по всей территории парка

Инициатива, что говорить, прекрасная. Жаль только, что она слишком быстро забылась. Может стоит присмотреться к ней сейчас, в наши дни? Нечего нет лучше, чем делиться друг с другом собственным счастьем.