29 июля: в тульских парках открыли аллеи семейного счастья
29 июля 1959 года решением исполкома тульского горсовета «Об отводе мест под парки семейного счастья» в Центральном парке открыли аллею, где молодожены могли бы высадить дерево на память о своем счастливом событии.
В постановлении, в частности, говорилось.
По инициативе московских комсомольцев Моссовет отвел участки в парках и скверах столицы для посадки парков семейного счастья, где в честь торжественного дня – бракосочетания – молодожены могут посадить памятные фруктовое или декоративное деревце и затем ухаживать за ними.
Парк семейного счастья послужит украшению города, украсит семейную счастливую жизнь молодых людей.
Исполком решил:
Поддержать инициативу Моссовета отвести участки для парков семейного счастья в городском Парке культуры и отдыха, в Комсомольском парке, в парке комбайнового завода, в саду Дома культуры металлургов.
Точные границы участков определить главному архитектору города.
Производить посадку на отведенных участках фруктовых и декоративных деревьев молодоженами по случаю бракосочетания или рождения ребенка.
Обязать директоров парков в период весенне-осенней посадки обеспечивать желающих посадить деревцо и для ухода за ними садовым инвентарем.
Обязать трест зеленых насаждений в период посадки организовать продажу качественного посадочного материала (фруктовых и декоративных деревьев).
Просить Тульский горком ВЛКСМ организовать работу среди молодежи по привлечению ее к посадкам Парков семейного счастья.
Позже, согласно постановлению исполкома были выделены места для таких аллей.
В Центральном городском парке – в районе молодого массива.
В Комсомольском парке – в районе молодых посадок.
В парке комбайнового завода – по всей территории парка.
В саду Дома культуры металлургов по всей территории парка
Инициатива, что говорить, прекрасная. Жаль только, что она слишком быстро забылась. Может стоит присмотреться к ней сейчас, в наши дни? Нечего нет лучше, чем делиться друг с другом собственным счастьем.