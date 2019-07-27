27 июля: туляки жалуются на антисанитарию в банях

27 июля 1914 года «Тульская молва» опубликовала гневную заметку об антисанитарии в банях на Пятницкой, нынешней Металлистов улице.

«У нас уже сообщалось об ужасной антисанитарии, царящей в банях на Пятницкой ул. Но осталось «гласом вопиющего в пустыне». Небрежное отношение к посетителям по-прежнему продолжает царить в названных банях.

Так, вчера, 26 июля, один из служащих губернского земства обнаружил буквально слой в вершок толщины грибов на лавках, на которых садятся и моются посетители.

Был позван хозяин и в присутствии десятка свидетелей ему указали на вопиющую антисанитарию. Поднялся целый скандал. Посыпались умиленные, заискивающие извинения содержателя бань. Будем надеяться, что одним извинением, ничего не обещающим, дело со стороны арендатора бань не ограничится».