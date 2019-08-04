4 августа: в Ясной Поляне арестовали секретаря Толстого

Вечером 4 августа 1909 года в Ясную Поляну прибыли крапивенский исправник, становой пристав и два стражника. Стражники остались у ворот парка, а исправник со становым явились в усадьбу.

Вместо ответа на вопрос что им угодно, чины полиции предъявили бумагу министерства внутренних дел, в которой содержалось постановление о высылке на два года в Чердынский уезд Пермской губернии личного секретаря Льва Николаевича Толстого Н. Н. Гусева за рассылку им весной брошюры Льва Николаевича «Не убий».

Н. Н. Гусеву чинами полиции было предложено немедленно отправиться с ними в Крапивну для дальнейшего следования оттуда в место ссылки.

– Позвольте, ведь должен же я сдать Льву Николаевичу его бумаги, – возразил он.

– Даем вам на это полчаса, – последовал категорический ответ.

Через полчаса арестованный секретарь Толстого уже ехал в Крапивну, где его заключили под стражу.

На следующий день Толстой начал писать «Заявление об аресте Гусева». 5 августа 1910 г. в Дневнике он отметил: «Вчера вечером приехали разбойники за Гусевым и увезли его. Очень хороши были проводы: отношения всех к нему и его к нам. Было очень хорошо. Об этом нынче написал заявление». А. Б. Гольденвейзер в своих воспоминаниях «Вблизи Толстого» пишет: «Толстого мучило сознание, что Гусева ссылают за него, а его не трогают» … «По поводу высылки Гусева Л. Н. написал на другой же день очень резкую небольшую статью, которую потом совершенно переделал, смягчив все резкое. Хотя я разделял его мысль, что не нужно ни с кем и никогда быть обидно-резким, но все-таки жаль было негодующего страстного тона первой редакции, в котором Л. Н. не имел себе равного».

Заявление об аресте секретаря Толстого Н. Н. Гусева первой напечатали «Русские ведомости» – уже 11 августа, перепечатала затем его и «Речь». Несмотря на просьбу Толстого, чтобы «Русские ведомости» напечатали его заявление полностью, было сделано небольшое сокращение.

7 августа, тульский губернатор разрешил секретарю Льва Николаевича Н. Н. Гусеву следовать в ссылку не этапным порядком, а по железной дороге, в сопровождении полицейского.

Николай Николаевич Гусев был выслан на два года в с. Корепино Чердынского уезда Пермской губернии. Отбыв срок, поселился у Черткова в д. Телятинки Тульской губернии. В это время им были опубликованы воспоминания «Два года с Л. Н. Толстым» и «Из Ясной Поляны в Чердынь». С 1923 г. постоянно жил в Москве, занимаясь исследованием жизни и творчества Толстого.

В 1925—1931 годах был директором музея Толстого в Москве. Николай Гусев принимал участие в редактировании юбилейного Полного собрания сочинений Толстого в 90 томах (1928—1958), а также являлся автором работ о жизни и творчестве Л. Н. Толстого.