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Тульские тайны: Этот день в истории города
3 августа: как женились тульские комиссары

3 августа: как женились тульские комиссары

В августе 1919 года областная партийная газета «Коммунар» опубликовала заметку с красноречивым заголовком «Как женятся комиссары».

«3 августа, по словам Ратмирова, на Донской улице происходил свадебный пир «комиссаров» Лопатина и Якушина. Пир был устроен на широкую ногу и привлек к окнам массу зрителей, заинтересованных необычным в наше время явлением. «Комиссары» не стеснялись публики, окна были открыты, и через них можно было наблюдать, как эти счастливцы выпивали и кушали белые пироги и различные редкие яства. Около дома стояли шикарные автомобили. Все это производило довольно оригинальное впечатление и напоминало нечто несвойственное положению скромных советских работников, которые должны проводить в жизнь волю рабоче-крестьянской власти, руководить массами и быть для них примером. Товарищи «комиссары» забыли, должно быть о том, где и в какое время они живут, а главное то, что в Туле много сознательных товарищей-коммунистов, которые вряд ли сочувственно отнесутся к их буржуйским замашкам.

Член редакционного бюро РКСМ И. Соколов».

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:55 +2
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