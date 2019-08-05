5 августа родился Илья Репин. Он рисовал Толстого и дружил с Поленовым

5 июля 1844 года родился Илья Репин — русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской академии художеств.

Расцвет его творчества пришелся на 1880-е годы, когда была создана галерея портретов современников, написаны «Иван Грозный и сын его Иван», «Не ждали», в 1891-м – «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Как гласит легенда, после того как Александр III на 17-й передвижной выставке приобрел картину Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных», он утвердился в решении создать Русский музей.

Рассказывают также, что он не позволял себе никаких значительных трат. Узнав, что по утрам билеты в петербургских трамваях стоят пятачок, а не гривенник, старался приезжать в столицу спозаранок. Когда дочь Вера нуждалась в услугах массажиста, Репин предложил: «Ты возьми на один сеанс массажистку, заметь ее приемы и делай сама себе массаж!» В жестокую стужу Илья Ефимович заставлял всю семью спать вместе с ним на морозе. Для них сшили длинные мешки, и они каждый вечер отправлялись спать в комнату с раскрытыми окнами. «В холодной, – вспоминала его дочь, – спали и папа, и мама, и наутро у папы замерзали усы, а снежок сыпался в окно прямо нам на лица». Жена Репина, ярая пропагандистка вегетарианской еды, кормила всю семью и гостей каким-то наваром из трав. Зная это, приезжающие к Илье Ефимовичу тайно привозили с собой ветчину, колбасу и курицу, а потом потихоньку съедали припасы в своей комнате, поминутно прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь.

Однажды приехал к нему на дачу писатель Бунин. Репин обрадовался:

– Тц-тц-тц, батенька, займусь вами. Сигагки ваши вонючие – вон, мясо – вон, тгавки, голубчик, только тгавки и чайки!

Как только хозяин ушел отдавать приказание готовить обед, Бунин в ужасе вскочил и, оставив пальто и багаж, бросился бежать на станцию.

Инициатором знакомства Льва Толстого и Репина был Стасов, который начиная с 1870-х неустанно рассказывал писателю о появлении в русском искусстве «нового светила». Их встреча произошла в октябре 1880 года, когда в доме баронессы Симолин в Большом Трубном переулке, где проживал Репин, внезапно появился Лев Николаевич. Об этом художник подробно написал Стасову, отметив, что писатель «на портрет Крамского очень похож»:

«Я был так ошеломлен его посещением неожиданным и так же неожиданным уходом (хотя он пробыл около двух часов, но мне показалось – не более четверти часа), что я по рассеянности забыл даже спросить, где он остановился, надолго ли здесь, куда едет… Напишите мне, пожалуйста, его адрес, где можно найти».

Знакомство было продолжено через год, когда Лев Николаевич, прибыв в Москву, остановился у Волконских. Вечерами, закончив работу, Репин нередко отправлялся на встречи с Толстым, стараясь приурочить их ко времени его вечерних прогулок. Иногда собеседники, увлекшись разговором, «забирались так далеко», что для обратной дороги приходилось нанимать конный экипаж.

В 1882 году Толстой участвовал в московской переписи населения. Ему достался участок в районе Смоленского рынка, включавший так называемую «Ржановскую крепость», заселённую городской беднотой. По мнению исследователей, Репин мог сопровождать писателя во время этих обходов; подтверждением тому являются рисунки «Уличная сценка», «Л. Н. Толстой и счётчики на переписи» и некоторые другие.

За время двадцатилетнего знакомства со Львом Николаевичем Репин, бывавший и в его московской квартире, и в Ясной Поляне, создал несколько портретов Толстого. Самые известные — «Л. Н. Толстой за письменным столом» (1887), «Л. Н. Толстой в кресле с книгой в руках» (1887), «Л. Н. Толстой в яснополянском кабинете под сводами» (1891).

Картина «Л. Н. Толстой на пашне», как вспоминал сам художник, появилась в тот день, когда Лев Николаевич вызвался вспахать поле одной вдовы. Репин, находившийся в тот день в Ясной Поляне, «получил позволение ему сопутствовать». Толстой работал без отдыха в течение шести часов; Илья Ефимович с альбомом в руках фиксировал движения и «проверял контуры и отношения величины фигур».

В 1891 г. Репин провел в Ясной Поляне почти три недели – рисовал Толстого и членов его семьи, лепил бюст писателя. Позже, под впечатлением пребывания в Ясной Поляне была написана картина «Л. Н. Толстой босой». Ясную он посещал еще дважды – в сентябре 1907-го и в декабре 1908-го. Создал свыше 70 портретов и рисунков Л. Н. Толстого.

Также Репина связывала долгая дружба с художником Василием Поленовым. Они вообще родились в один год, закончили одну академию и писали картины на схожие сюжеты. У Репина есть картина «Портрет художника Поленова», у Поленова – «Портрет художника Репина».

Последние тридцать лет жизни Репин провел в Финляндии, в своем имении Пенаты в Куоккале, которое после революции неожиданно стало заграницей – территорией Финляндии. Он продолжал работать, хотя уже не так интенсивно, как прежде. Сделал немалые пожертвования для местных театров, подарил большую коллекцию картин Гельсингфорскому музею. Мечтал побывать в России – хотя бы на выставке своих работ в Русском музее, но так и не приехал.

Зато в 1925 году в гости к нему приезжал Корней Чуковский. Говорили, что уговаривать переехать в СССР, однако вместо этого тайком уговаривал Репина не возвращаться. В следующем году две недели в Куоккале жила целая делегация советских художников, возглавляемая учеником Репина Исааком Бродским. Вероятно, с теми же целями. Но художнику суждено было умереть в Финляндии. Случилось это в сентябре 1930 года.

На заглавной картинке: картина И. Е. Репина «Пахарь. Лев Толстой на пашне». 1887 г.