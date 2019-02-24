24 февраля: баскетбольная сборная России впервые сыграла в Туле

24 февраля 1999 г. состоялось историческое событие: в Туле первый и, не исключено, единственный раз в официальном матче сыграла сборная России по баскетболу. Это была отборочная игра чемпионата Европы 1999 года. Соперником россиян была сборная Польши.

На удивление игра не вызвала ажиотажа в Туле – на матче не удалось заполнить даже половины зала. Хотя игры «Арсенала» неизменно проходили при заполненных трибунах. Вполне возможно, сейчас полный зал удалось бы собрать одним простым рекламным ходом – сборной России руководил Сергей Белов. Тот самый, участник легендарного матча с американцами, судьба которого решилась в последние три секунды.

Сергей Александрович еще ведь и автор слогана, вынесенного в название фильма о том финале – «Движение вверх». Так называлась его автобиография, где событиям 1972 года посвящена лишь часть книги.

Впрочем, тульскую публику 1999 года игра с поляками могла интересовать по другой причине – в составе российской сборной играли сразу два арсенальца – Антон Юдин и Александр Петренко. Так что баскетбольная команда и по сей день остается единственным тульским представителем игрового вида спорта, откуда в сборную России были вызваны на официальный матч сразу два игрока!

Со старта поляки даже вышли вперед – 2:8. Но к середине тайма два точных трехочковых броска Юдина и Захара Пашутина вывели хозяев площадки вперед – 16:13. И с этого момента Россия только лидировала. Поляки, правда, едва не переломили ситуацию, сократив отставание до одного очка – 75:74. Но в этот момент опять заговорила дальнобойная артиллерия – в частности, точные броски Юдина, и уже никаких сомнений в конечном исходе не возникало. Сборная России победила 92:86.

После игры главный тренер сборной Польши Петр Лангош отметил в составе соперника снайперов Юдина и Чикалкина, которые все свои дальние броски отправили в кольцо. А также высоко отозвался об условиях проведения матча – в Туле ему понравились и зал, и игровой паркет.

Сергей Белов посетовал на странную ситуацию, когда ведущие российские клубы делают все, чтобы не отпускать игроков в сборную. На матч с поляками в его команде набралось только семь баскетболистов. По мнению Белова, арсеналец Юдин показал приличный баскетбол, а вот Петренко чувствовал себя немного не в своей тарелке из-за несыгранности с новыми партнерами. Отвечая на вопрос о других арсенальцах, Сергей Александрович сказал, что прекрасно также знает возможности Вадеева и Соловьева, и пристально следит за игрой юного Каримова.