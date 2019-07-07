7 июля: письмо тульской матери о сыне-фронтовике

7 июля 1944 г. «Коммунар» опубликовал письмо.

«Горжусь своим сыном!

С первых дней Велико Отечественной войны мой сын Виктор сражается на фронте. Несмотря на молодость, он с честью носит звание советского офицера. Правительство наградило его орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Сталинграда».

Недавно от командования части, где служит сын, я получила письмо. Гвардии майор т. Овсянников писал: «Уважаемая Екатерина Иосифовна! Ваш сын Виктор Бурмистров замечательный, отважный разведчик. Он не раз отличался в боях с подлым врагом. Его грудь украшают ордена и медаль Советского Союза. Вы вырастили достойного защитника Родины. Спасибо, дорогая Екатерина Иосифовна! Вы можете гордиться таким сыном».

С чувством глубокой радости прочитала я это письмо.

Часто смотрю я на портрет сына, и слезы счастья текут из глаз. Вот он мой, родной, Виктор, отважный воин! И мне, его матери, не хочется быть в долгу перед ним. Я инвалидка, но не отдыхаю, а работаю на заводе им. Кирова.

В ответном письме на фронт я написала: «Дорогие защитники наши! Мы все уверены, что скоро придет час победы. Бейте же врага беспощадно, изгоняйте его прочь с нашей земли».

Я горжусь своим сыном, его подвигами, его заслугами перед родиной страной. Мой муж также на фронте. Сейчас я осталась с младшим сыном Сергеем, который работает слесарем на заводе им. Кирова. Оба мы честно трудимся, помогаем фронтовикам завоевывать победу над врагом.

Екатерина Бурмистрова, работница завода им. Кирова».

На фото: советские солдаты с тульской гармошкой в Будапеште. 1945 г.