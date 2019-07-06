6 июля: В Богородицке открыли Курган бессмертия

6 июля 1969 года в Богородицке состоялось открытие Кургана бессмертия – мемориал павшим на фронтах Великой Отечественной богородчанам. Курган бессмертия заложили на День Победы 9 мая 1968 года, и в его строительстве участвовали многие жители города.

1969-й от нас теперь так далек, что очень сложно представить себе его реалии. Между тем достаточно вычесть из 1969 – 1945, и окажется, что война-то закончилась почти вчера, меньше четверти века назад. Людей, помнивших войну, не просто много, а очень много. Для всех них те события еще кровоточат.

В то время на месте будущего кургана были захоронены останки пяти неизвестных солдат, погибших в боях за Богородицк. А теперь – это братская могила 133 советских солдат, погибших в 1941 г. во время боевых действий на территории района и перезахороненных из нескольких районных братских могил.

Шестого июля в 10 часов утра перед памятником Ленину на площади Богородицка собрались трудящиеся города и района. Отсюда колонны участников двинулись по улицам Победы и имени Героя Советского Союза И. Т. Волынкина. Тысячи людей с транспарантами и знаменами направляются к Кургану. В их рядах – командовавший в 1941 году войсками 10-й армии, освободившей Богородицк от немцев, маршал Советского Союза Ф. И. Голиков, летчик-космонавт Е. В. Хрунов, командир дивизии, непосредственно освобождавшей Богородицк от врага, генерал-лейтенант М. И. Глинский, командир одного из полков этой дивизии полковник запаса И. Г. Фактор, приехавшие на торжество представители других городов, участники боев на тульской земле.

Впереди колонны – ветераны войны, которые несут Книгу Вечной Славы.

Митинг открыл первый секретарь горкома партии П. А. Бродовский.

– Наши земляки бесстрашно дрались на полях сражений. Их подвиг велик и бессмертен. Курган, который мы открываем, будет вечным памятником всем им и всем тем, кто отдал свои жизни делу победы советского народа в Великой Отечественной войне. Трудящиеся Богородицкого района свято чтят память павших, уверенно продолжают их дело, своим трудом все больше крепят могущество Советского Союза.

От имени обкома партии и облисполкома слово взял Н. Г. Абрамкин. Он отметил, что обком партии и облисполком активно поддержали инициативу трудящихся области о сооружении Курганов бессмертия. Такие курганы воздвигнуты уже в шести районах. Курганы бессмертия будут вечными памятниками тем, кто совершил великий подвиг, обеспечив победой нашей Родины над фашистской Германией, избавил советский народ и народы всего мира от угрозы гитлеровского порабощения.

В гранитную стену Кургана замуровывается Книга Вечной Славы с именами погибших на фронтах жителей района и тех, кто сложил свои головы, защищая Богородицк. На ее страницах записано 6 260 фамилий.

Над Курганом зазвучал реквием «Вечно живые», написанный композитором М. Ф. Баловым.