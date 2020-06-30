30 июня: в Туле начали строить шоссе на Москву

30 июня 1840 г. приступил к исполнению обязанностей попечительский комитет по строительству шоссейной дороги Тула — Серпухов и скотопрогонной дороги на Орел. На время строительства предписано трудоустроить до семи тысяч крестьян губернии.

Для того времени это имело важнейшее значение. Управляющий министерством внутренних дел, генерал-адъютант граф Строганов в письме, написанном днем ранее тульскому гражданскому губернатору так оценивал проблему строительства шоссейных дорог в Тульской губернии. «Положение, в котором находятся в Тульской губернии помещичьи и казенные крестьяне по случаю неурожая хлеба, требует принятия быстрых и решительных мер к доставлению нуждающимся продовольствия. Из всех родов пособий, какие правительство может оказывать в подобных случаях народу, открытие работ есть, без сомнения, самое полезное и видам государственного благоустройства наиболее соответствующее.

По Тульской губернии работы сеи должны быть открыты в самом непродолжительном времени на двух пунктах: от Тулы к Серпухову скотопрогонная дорога и от Тулы к Орлу. На первый из сих пунктов потребуется до 2 тыс., а на последний – от 2 тыс. до 5 тыс. рабочих. Хотя все сии работы производиться будут под ведением Главного управления путей сообщения и публичных зданий, однако ж, тем не менее, обращение на работы преимущественно нуждающихся в продовольствии составляет один из тех предметов, который требует безотлагательных мер со стороны губернского начальства.

По важности предмета сего я признаю необходимым учредить для сего в Туле попечительный комитет под председательством вашего превосходительства».

Тульский попечительный рабочий комитет был открыт 30 июня. Государственным заемным банком было отпущено 46 500 рублей. Дорога действительно пользовалась колоссальной популярностью. Даже несмотря на то, что многие крестьяне предпочитают ехать из Тульской губернии в Москву через Каширу, чтобы не платить шоссейный сбор, на новом шоссе встречалось обозов так много, что иногда не перемежаясь, они занимали несколько верст. Даже из южных пределов Тульской губернии хлеб посылался зимой на продажу в Москву через Серпухов.

Также это шоссе служило сообщением Москвы с Харьковом, Новроссийским (в смысле Одесским) и Кавказским краями, а потому движение по нему всегда было весьма значительно.

Современники писали, что определить точно, сколько скота прогоняется через Серпухов нельзя, но приближенно можно положить, что половина его, или немного менее, т.е. до 76 т. штук рогатого скота и до 12 т. мелкого проходят по Тульскому шоссе.

«Грунт земли везде твердый, иловато-песчаный, местность волнистая, но спуски и подъемы хорошо устроены и не представляют особых затруднений для тяжелых повозок».