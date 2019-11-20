20 ноября: в Белеве родилась Мадонна декаданса Зинаида Гиппиус

20 ноября 1869 г. в Белеве родилась поэтесса, писательница и литературный критик Зинаида Гиппиус, одна из видных представительниц Серебряного века русской литературы. Современники называли ее Мадонной декаданса.

Отец будущего идеолога русского символизма Николай Романович Гиппиус, из обрусевших немцев, был известным юристом, какое-то время даже служил обер-прокурором в Сенате. Мать, Анастасия Васильевна, урожденная Степанова, дочерью екатеринбургского обер-полицмейстера. По необходимости, связанной со служебной деятельностью отца, семья часто переезжала с места на место – из Белева в Тулу, затем в Саратов, Харьков, Петербург, Нежин, из-за чего дочь так и не получила полноценного образования.

Стихи будущая поэтесса начала писать с семи лет. Уже в первых своих поэтических опытах просматривались мрачные настроения. «Я с детства ранена смертью и любовью», — позже признавалась она.

В 1889 г. Зинаида Гиппиус вышла замуж за Д. С. Мережковского и переехала в Петербург. Вместе они составили один из самых оригинальных и творчески продуктивных супружеских союзов в истории литературы. Гиппиус писала, что супруги прожили вместе 52 года, «… не разлучаясь ни на один день». Однако, современники утверждали, что их семейный союз был в первую очередь союзом духовным и никогда не был по-настоящему супружеским. Телесную сторону брака отрицали оба, и у обоих случались увлечения и влюбленности на стороне. Гиппиус «нравилось очаровывать мужчин и нравилось быть очарованной». Современники считали, что за склонностью к романтическим увлечениям скрывалась прежде всего разочарованность семейной будничностью: после салонных успехов ей «…стало казаться оскорбительным ровное, лишенное романтических аффектов чувство Мережковского».

Мережковские приветствовали Февральскую революцию 1917 года, полагая, что она покончит с войной и реализует идеи свободы. Установили даже дружеские отношения с А. Ф. Керенским, но вскоре в нем разочаровались. Гиппиус писала: «Психология Керенского и всех прочих была грубее, почти на грани физиологии. Грубее и проще. Как для мышей все делится на них, мышей и на кошек, так для этих «революционеров» одно деление: на них, левых и – на правых... Большевиков они не боялись, – ведь это были тоже – «левые». Не верили, что «марксисты» устоят у власти, и в чем то старались им подражать».

А вот события октября 1917 года Гиппиус восприняла как «блудодейство», «неуважение к святыням». Революцию супруги восприняли как воцарение «царства Антихриста», торжество «надмирного зла».

Ненависть к Октябрьской революции заставила Гиппиус порвать с теми из бывших друзей, кто принял её, — с Блоком, Брюсовым, Белым. История этого разрыва и реконструкция идейных коллизий, которые привели к октябрьским событиям, сделавшими неизбежной конфронтацию былых союзников по литературе, составила суть мемуарного цикла Гиппиус «Живые лица», написанного в 1925 г. К этому времени Мережковские уже были парижанами – в столицу Франции они приехали в 1920 году.

Зинаида Николаевна Гиппиус скончалась в Париже 9 сентября 1945 года. Остававшийся до последнего рядом с ней секретарь В. Злобин свидетельствовал, что в мгновение перед кончиной две слезы стекли по её щекам, и на её лице появилось «выражение глубокого счастья». Зинаида Гиппиус была похоронена под одним надгробием с Мережковским на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В СССР произведения Гиппиус не издавались вплоть до 1990 года.