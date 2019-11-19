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Тульские тайны: Этот день в истории города
19 ноября: в Туле запретили посыпать тротуары солью

19 ноября: в Туле запретили посыпать тротуары солью

В 1901 году было издано обязательное постановление для жителей Тулы постановление относительно содержания в порядке улиц и тротуаров.

В нем говорилось, что с наступлением зимы тротуары должны быть очищаемы от снега; в случае снегопада таковая очистка должна производиться и не один раз, дабы проход по тротуарам был всегда возможен. Во время гололедки тротуары должны посыпаться песком или золой.

19 ноября 1914 года городская дума дополнила это постановление: посыпать тротуары и проезды солью в зимнее время строго воспрещается.

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Автор: Сергей Гусев
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