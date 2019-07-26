26 июля: на Упе установлены новые рекорды области

26 июля 1959 года в Туле на водной станции «Динамо» на реке Упе прошли соревнования пловцов и водный праздник, посвященные Дню военно-морского флота СССР.

После парада участников соревнования состоялись заплывы на различные дистанции. Хороший результат показал В. Кураков («Труд»). Он проплыл 100 и 200 метров стилем брасс соответственно за 1 мин. 19 сек. и 2 мин. 58 сек., превысив норматив первого спортивного разряда и улучшив принадлежащие ему же рекорды города и области.

Превысил прежний рекорд и Д. Домашев, проплыв на спине расстояние 200 м за 2 мин. 55, 2 сек. Прежний рекорд принадлежал Ю. Навроцкому – 3 мин. 3,7 сек.

Второразрядник Ж. Орлов (техническое училище №1) показал рекордное время в заплыве на 100 м вольным стилем (1 мин. 5,6 сек.).

Победителями в эстафетных заплывах 4 х 100 м вышли у женщин команда спортивной школы молодежи, у мужчин – динамовцы.

В заключение были проведены показательные выступления по прыжкам в воду и ватерполо.