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28 июня: в Туле похвастались мебелью 1980 года

28 июня: в Туле похвастались мебелью 1980 года

28 июня 1979 г. на головном предприятии объединения «Туламебель» прошла областная выставка-ярмарка образцов мебели на 1980 год. Большой интерес вызвали у представителей «Хозмебельторга» и тульской областной базы «Росхозторга» новый спальный набор мебели «Незабудка». В этот комплект тульских мебельщиков входили трехдверный шкаф для платья и белья с антресолью, две кровати, две прикроватные тумбочки и трельяж. «Незабудка» отличалась от выпускаемой в тот момент мягкой мебели рисунком по фасадным поверхностям изделий, нанесенным методом шелкографии и конструктивными особенностями.

Интерес вызвал набор мебели для общей комнаты с элементами декора металлической анодированной раскладкой. В состав стенки входили сервант, книжный шкаф, секретер, тумбочки под телевизор. Эти изделия должна была освоить для производства Донская мебельная фабрика. Общая комната комплектовалась мягкой мебелью для отдыха с поэтичным названием «Березка», предложенной киреевской фабрикой. В набор входили диван-кровать и два кресла.

В 1980 году мебельные предприятия области обещали выпустить изделий на два с лишним миллиона рублей больше, чем в 1979-м.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:06 +7
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