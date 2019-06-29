29 июня: шедевр «Неподдающиеся» с Надеждой Румянцевой на тульских экранах

29 июня 1959 года сразу в трех лучших тульских кинотеатрах – «Центральном», «Комсомольском» и «Спартаке» начался показ первого из двух киношедевров режиссера Юрия Чулюкина с Надеждой Румянцевой в главной роли – «Неподдающиеся».

Удивительно, но фильм вовсе не предполагалось делать комедией. Скорее такой традиционной советской производственной драмой о перевоспитании нерадивых молодых людей в передовиков труда. Но, имея в качестве главных исполнителей Надежду Румянцеву, Юрия Никулина, Юрия Белова, фильм был обречен на другой жанр. Кстати, как говорят, все комичные эпизоды назначенный киностудией художественный руководитель заставлял нещадно вырезать и вырезать. Он не любил комедий, тем более на такую серьезную тему, как передовики труда. Но все равно получилась легкая и веселая история о людях.

Жанр совмещенной в одну историю производственной линии и повседневной жизни простого человека тогда только набирал силу. Причем, тон в этом направлении задавала литература. В 1955 году вышел фильм «Чужая родня» по повести Владимира Тендрякова: нормальный простой парень, комсомолец, вынужден жить с родителями жены – меркантильными, прагматичными людьми, ненавистниками колхозов. Между прочим, с Николаем Рыбниковым и Нонной Мордюковой в главных ролях. Потом были «Екатерина Воронина» по повести Анатолия Рыбакова, «Дело было в Пенькове» по произведению Сергея Антонова. Ну и вершины жанра – поныне любимая «Весна на Заречной улице» и «Битва в пути», где вообще случилось страшное: член партии, руководитель предприятия, ушел от одной женщины к другой. Вот просто взял, и ушел. Сначала на страницах романа Галины Николаевой, а потом на киноэкране.

В год выхода фильм «Неподдающиеся» посмотрели 31,8 миллиона зрителей. А сколько в последующие годы – вообще не поддается исчислению, ведь это кино до сих пор крутят по телику.

Ну а в 1961 году вышел главный шедевр Юрия Чулюкина и Надежды Румянцевой, с Николаем Рыбниковым в одной из главных ролей – «Девчата».