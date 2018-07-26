26 июля: Тула и Большие гонки 110 лет назад

В 1908 году в мире все большую популярность приобретали автомобильные гонки. 26 июля 1908 года в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке.

Первым к финишу пришел немецкий автомобиль «Протос», которым управлял лейтенант Кёппен, но победителем был объявлен американец Джордж Шустер на автомобиле конструктора Томаса. Немецкого гонщика оштрафовали на 15 дней, так как после поломки его автомобиль был доставлен в Сиэттл по железной дороге, чтобы отплыть в Россию вместе с конкурентами. Кёппен отреагировал на это наказание с иронией: «Я хотел бы, чтобы дороги в Америке были столь же прекрасны, как и ее люди».

История этих гонок послужил основой сценария популярной когда-то в СССР комедии «Большие гонки», которая с успехом шла в переполненных залах и в Туле. Правда, в СССР фильм показывали не полностью. Из него была вырезана та часть, где гонка проходила по территории царской, но России.

Между тем 1908 год для нас во многом был по настоящему революционным в плане развития автомобилизма. Летом этого года в Туле появились настоящие такси. «Автомобиль №1 отпускается на прокат. Обращаться к Котельникову и Розину – Воронежская ул., д. Медведева», – информировала «Тульская Молва».

Также мимо Тулы в тот год проехали, направляясь в Харьков из Москвы на автомобиле «Фиат» гг. Самойлов и Акименко. «Автомобиль последними приобретен в Москве на автомобильной выставке за 12 тысяч рублей, – рассказывал репортер «Тульской Молвы», – имеет 50 сил и может развивать скорость до 100 верст в час. Выехав из Москвы вчера в 12 часов дня путешественники прибыли в Тулу в два часа дня и таким образом пробег около 190 верст был сделан в два часа. Дорогою никаких приключений с ними не было, поломок автомобиля тоже.

Прибыв в Тулу, путешественники подъехали к фотографии Кантер и пожелали сделать снимок с автомобиля. Немедленно к месту остановки автомобиля собралась огромная толпа, которая и любовалась автомобилем. В три часа путешественники отправились далее».

Два часа, за которые путники доехали от Москвы до Тулы, современники назвали «головокружительной скоростью», с чем нельзя не согласиться и сейчас.

На то, как они отправятся в путь, пришла посмотреть огромная толпа народа. Автомобилисты, весело размахивая фуражками, раскланивались с провожавшей автомобиль публикой. Правда, еще не знали, что ждет их впереди. Известно ведь, что в России есть две беды. И одна из них подстерегла тут же. Не успел автомобиль пройти и несколько сажень на выезде из города за Киевской заставой, то есть за нынешней улицей Толстого, как внезапно остановился со страшным треском от лопнувшей шины и поломавшихся шестерен.

«Переконфуженным спортсменам ничего не оставалось делать, как выйти из автомобиля и последний под гикание и свист собравшихся мальчишек был руками «добровольцев» спущен с горы и оставлен во дворе д. Чайкина чиниться. Автомобиль чинился вчера до двух часов дня и после этого злосчастные путники отправились дальше».

Вот такие тульские Большие гонки.