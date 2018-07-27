27 июля: Рождение спринтера Сергея Копылова

27 июля 1978 г. Сергей Копылов в Тбилиси выиграл звание чемпиона СССР в спринте среди взрослых. На тот момент ему еще не исполнилось восемнадцати лет – день рождения, знаменующий совершеннолетие, состоялся только через два дня – 29 июля. В истории отечественного велоспорта не было случая, когда спортсмен в столь юном возрасте добивался бы успеха в самом традиционном и классическом виде велогонок. После многолетнего перерыва золотая медаль первого спринтера страны вернулась в Тулу.

Подробности тех событий описал в своей книге «Моя любовь – велосипед» историк тульского велоспорта Михаил Тылкин.

«В том году на тульском треке шел один из туров чемпионата СССР в спринте среди мужчин. Но Сергею разрешили в нем участвовать. А на трибуне сидели его родители: отец Владимир Константинович и мать Александра Николаевна. Рабочая семья коренных туляков.

Его финальный заезд был полон драматизма. Из-за грубых действий соперника Сергей упал на подходе к финишу. Подбежали медички, но он сказал, что ничего страшного нет, а впереди еще один заезд. Весь в ссадинах, кровоподтеках снова сел на машину и выиграл тур. А через каких-то пять дней, еще не оправившись от травм, он стартовал во втором туре, уже на треке в Тбилиси, и выиграл финал».

«Именно тогда Сергей родился как гонщик», – скажет потом его тренер С. С. Максимов.

Сергей Копылов – трехкратный чемпион мира, рекордсмен мира на дистанциях 200, 1000 и 500 м с ходу и с места, бронзовый призер Московской олимпиады 1980 г. Заслуженный мастер спорта СССР. Был признан лучшим велосипедистом мира по версии UCI в 1982 г.

Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое отличие». Почетный гражданин города Тулы.