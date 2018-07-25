25 июля: Красноармейская улица стала проспектом

Решением Тульского горисполкома 25 июля 1973 г. Красноармейская улица была переименована в Красноармейский проспект Привокзального района Тулы.

Кто бы мог представить лет сто назад, что эта одна из самых грязных и захолустных улиц города когда-нибудь разрастется до гордого звания проспект. Здесь даже практически не было ночного освещения, несмотря на то, что именно отсюда вела дорога с Курского железнодорожного вокзала в город. В один из приездов Хрущева для генсека специально разработали объездной маршрут – через Первомайскую, лишь бы не показывать хибары на Красноармейской. Хотя когда приезжал император Николай II, его повезли именно по этой улице, и ничего. Тем более, что домов он все равно особо не видел – по обе стороны от дороги стояла восторженная толпа.

Изначально это была Томилинская улица – в честь Якова Михайловича Томилина, пробывшего тульским губернатором аж полгода – с 15 июля 1800-го по 11 января 1801-го. Срок вроде недолгий, но современники отдали должное Томилину за старания на почве благоустройства города. В частности, за мощение и озеленение улиц и замену деревянных зданий в центре на каменные. Правда, со своего поста полетел за то, что не навел порядок на оружейном заводе, и тот продолжал выпускать ружья, которые «без починки к употреблению негодны». Что не помешало благодарным горожанам через три года после отставки назвать одну из улиц Томилинской.

В 1900-м в России отмечалось столетие со дня смерти светлейшего князя Суворова-Рымникского Александра Васильевича, и Томилинская стала Суворовской. Это решение Тульская городская Дума приняла в мае 1900 года. Однако с приходом новой власти Суворов неожиданно впал в немилость, и эта улица одной из первых подверглась переименованию, превратившись в Красноармейскую. Предположим, что власть рабочих и крестьян не смогла простить полководцу не «Науку побеждать», а разгром пугачевского то ли восстания, то ли бунта.

Долгое время Красноармейская улица хорошо подходила для съемок несчастной жизни рабочих при царе – например, для фильма «Евдокия», но со званием центральной как-то совсем не справлялась. В тридцатые годы по одному из генпланов развития города вообще предполагалось оставить ее в покое и переделать под проспект бывшую Калужскую, то есть Демонстрации 1903 года. Но в конце концов именно Красноармейская дождалась ребрединга, и проспектом считается по праву. На ней разобрали булыжную мостовую, переместили в сторону трамвайные рельсы, снесли хибары, и улица засверкала простором и красотой. Сейчас символ проспекта – 16-этажный дом на перекрестке с Советской, некогда гордость Тулы. В 1969 году, когда дом был принят в эксплуатацию, он стал самым высоким в городе, где еще долго совсем не велось многоэтажное строительство.