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15 июня: родился председатель КГБ и депутат от Тульской области Юрий Андропов

15 июня: родился председатель КГБ и депутат от Тульской области Юрий Андропов

15 июня 1914 г. родился Юрий Владимирович Андропов – председатель КГБ СССР с мая 1967 по май 1982 года, генеральный секретарь ЦК КПСС с ноября 1982 года.

Трижды избирался депутатом Верховного совета РСФСР по Новомосковскому избирательному округу – в 1967, 1971 и 1975 годах.

Встречался с рабочими, служащими, колхозниками Новомосковского района. Оказывал содействие в решении ряда проблем химической промышленности, социальной сферы Новомосковска. В ходе предвыборной компании обязательно посещал Новомосковск. В частности, бывал на шахтах, в колхозе им. В.И.Ленина у В. А. Стародубцева, на химическом комбинате.

Конечно же, туляков не обошли стороной и другие приметы времени, связанные с правлением Андропова – массовые облавы в общественных местах на прогульщиков и нарушителей трудовой дисциплины, дешевая водка Андроповка по 4-70 и надежды на светлое экономическое будущее.

 

На фото: Ю. В. Андпропов во время предвыборного посещения колхоза «Новая жизнь»

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:06 +1
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