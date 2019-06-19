19 июня: Виноваты были все, а досталось гаишникам

19 июня 1979 г. на совещании по выполнению постановления бюро обкома КПСС «О мерах по подготовке маршрута Олимпийского огня на территории области» была отмечена неудовлетворительная работа областного ГАИ по подготовке всей трассы к предстоящим Олимпийским играм-80.

Облисполкому было поручено решить вопрос о снабжении в необходимом количестве красками все организации, принимающие участие в подготовке автодороги. Тульскому управлению «Главнефтеснаб» поручено проинформировать очередное совещание о поставке нефтебитума для автодорожных организаций.

Это было связано с тем, что на территориях Щекинского, Плавского и Чернского районов автодорога Москва – Харьков была в крайне неудовлетворительном состоянии. Однако денег на ремонт не было, не имелось также и битума, металла, специалистов-дорожников. Минавтодор, несмотря на указание Олимпийской комиссии Совета Министров РСФСР, надлежащих мер по ремонту, восстановлению автомагистрали не принимал. А из требуемых 95 км нового покрытия автодороги запланировал лишь 32 км, в остальных случаях предложил обойтись ямочным ремонтом.

Вообще дороги и то, что их окружает, были самой больной темой при подготовке к встрече эстафеты с олимпийским огнем. В общем-то, виноваты были все, а досталось гаишникам. Убогие бетонные остановочные павильоны не выдержали бы никакой критики в глазах иностранных гостей. Надо было заменить 70 таких павильонов, а Минавтодор готов был расщедриться только на десять. Требовали замены 1 640 дорожных знаков, а планировалось поменять только 640. Ужасающей с точки зрения эстетической картины была южная часть Плавска, прилегающая к дороге. На красную линию застройки выходили хозяйственный и скотный дворы индивидуальных владельцев в неприглядном состоянии, плюс бесхозный запущенный овраг. В самом городе долго не начинали капитальный ремонт здания автовокзала, гостиницы. Облпотребсоюз никак не мог решить вопрос со сносом магазина «Водка» по пути движения эстафеты. Между тем именно в Плавске была предусмотрена остановка и обед для группы сопровождения. Долго запрягали и с декоративным ремонтом церкви в Плавске, занимающей «ответственное градостроительное положение на городской магистрали».

В Щекине в итоге заасфальтировали к встрече огня три километра тротуаров, отремонтировали 85 жилых домов, снесли четыре дома, установили 6 км изгороди, произвели посадку деревьев и кустарников.

При этом более пятидесяти процентов окружной автодороги Богучарово – Щекино, по которой, к ужасу тульского начальства, должны были бежать не только факелоносцы, но и ехать иностранные туристы, требовали капитального ремонта. Также на окружной было несколько неприглядных глазу оползневых участков.