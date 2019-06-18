18 июня: под Тулой напали на мать министра обороны Павла Грачева

Ночью 18 июня 1999 года совершено нападение на дом П. Грачева в деревне Рвы Ленинского района, где жила мать министра обороны Мария Ивановна.

Преступление было совершено в четыре часа утра. Налетчик разбил стекло и, угрожая ножом, потребовал деньги. Мария Ивановна жила достаточно скромно, на пенсию, из дорогих вещей в доме были только магнитофон и телевизор. Скорее всего по обычной деревенской привычке к аскетизму — есть сад, огород, что еще надо? Тем более, что деревня Рвы вообще была достаточно бедной — к середине девяностых здесь в основном остались старые да пожилые. Многие дворы стояли заколоченными, жильцы их покинули или продали свои дома дачникам.

Известного земляка здесь видели очень редко. Приезжал на похороны отца и на поминки, а так — служебные дела надолго не отпускали. Правда, когда начались боевые действия в Чечне, дом матери, рассказывают, несколько дней стоял под охраной десантников. Но к концу десятилетия охрану давно сняли.

Проникший в дом мерзавец, когда ему отказались отдать деньги, начал избивать хозяйку дома, в припадке ярости выбил зуб. В конце концов ему выдали сколько есть — две тысячи рублей. Потом потребовал сделать ему яичницу. После чего запер хозяйку в шкаф и продолжил поиски тайника.

Через несколько часов Мария Ивановна сумела выбраться и побежала к соседям за помощью. В милицию обратились только к десяти утра — в деревне не работал телефон, все кабели давно посрезали любители цветмета.

Конечно же, на столь громкое происшествие тут же понаехало милицейское начальство. Позвонили и министру обороны. Тот был сильно разгневан. К чести тульских милиционеров преступника нашли быстро. К 15 часам дня подозреваемый в нападении — 22-летний молодой бездельник был задержан. Оказалось, он живет поблизости — в пятнадцати минутах ходьбы от деревни Рвы. Ранее уже был судим за кражу. Объяснил свой поступок тем, что был с похмелья. Сказал, что хозяйка дома не орала, была спокойная. Ушел, когда рассвело. После чего поехал в Тулу и купил водки.