24 марта: рождение тульского КВН

24 марта 1964 года в Политехническом институте состоялась первая игра тульского Клуба веселых и находчивых.

В самом начале команда второго курса аппаратостроительного факультета зачитала со сцены устав-шутку тульского клуба:

«Ты выбран в клуб, как веселый и находчивый, а потому и будь им. Ибо нет для человека ничего невозможного.

Если твоя острота глупа, не отчаивайся. Над глупцами смеются не менее громко.

Никогда не оспаривай мнение жюри. Пусть зрители возгласами, аплодисментами или свистом выскажут ваше мнение».

Как известно, прообразом КВН была передача «Вечер веселых вопросов», организованная журналистом Сергеем Муратовым по образцу чехословацкой передачи «Гадай, гадай, гадальщик», где телезрители в прямом эфире по возможности остроумно отвечали на вопросы ведущих. Причем, ведущими были композитор и известный острослов Никита Богословский, а также актриса Маргарита Лифанова.

На некоторое время передачу прикрыли, и возродили осенью 1961 года, в несколько измененном формате. По-прежнему ценилось остроумие, но и веселые вопросы тоже остались. Что видно и в сохранившихся подробностях первой тульской игры. Отчасти это прообраз другой в будущем популярной телевизионной игры – «Что? Где? Когда?».

Ведущие – третьекурсница Таня Бычкова и первокурсник Геннадий Клейменов предложили командам разминку.

И сначала предложили вспомнить, кто написал слова и музыку популярной песни «В лесу родилась елочка». Правильный ответ: музыка Текман, слова Кудашовой.

Следующий вопрос хоть и с подвохом, но тоже больше для знатоков. Знаете ли вы в Туле зиму, когда температура не опускалась бы ниже плюс 15 градусов. Ответ: в Мексике, северо-восточнее Мехико, есть город Тула.

Что интересно, на второй вопрос участники игры тоже дают ответ – без интернета и википедии. Последняя, кстати, по поводу мексиканской Тулы дает сейчас такую справку:

«Тула — древняя столица тольтеков, одной из главных доколумбовых культур Месоамерики. Обычно ее отождествляют с мифическим городом Толланом. Тула расположена в 65 км к северо-западу от Мехико на берегах одноименной реки. В XIII веке Тула была окончательно разрушена. Огромные фигуры воинов у подножия пирамиды были ритуально закопаны и благодаря этому сохранились до сегодняшнего дня.

Наиболее известным из сохранившихся сооружений является Пирамида Утренней Звезды, на платформе которой стоит группа пятиметровых каменных скульптурных изваяний воинов, поддерживавших когда-то крышу храма. У входа стоят крупные статуи змей».

«Это, конечно, не все вопросы. Их много, и каждый вызывает смех, интерес, оживление, – отмечал в газете корреспондент, описывавший первую в истории игру тульского студенческого КВН. – Состязание в остроумии и находчивости продолжалось целый вечер, все отлично отдохнули и узнали много нового».