23 марта: рукоприкладство в тульском училище

23 марта 1909 года «Тульская молва» рассказала о нетрадиционных методах воспитания в тульском железнодорожном училище.

«При станции Тула есть 2-классное железно-дорожное училище. Заведующим в нем состоит некто П. С. Прошкин. На первый взгляд, нет ничего особенного в сочетании этих слов – «училище» и «Прошкин». Но только на первый. Дело в том, что г. Прошкин, помимо заведования, преподает в училище пение, имея привычку прохаживаться смычком по головам учеников. До сих пор стены училища скрывали эту страсть учителя, да вот голова одного ученика оказалась менее крепкой, чем смычок г. Прошкина. Возмущенные родители, заметившие на лбу ребенка огромный синяк от смычка, не намерены оставлять поведение заведующего безнаказанным».