25 марта: в Туле открыли кинотеатр «Искра»

25 марта 1969 г. государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию нового широкоформатного кинотеатра «Искра», возведенного в поселке Криволучье Тулы.

Новый кинотеатр был рассчитан на 800 мест, и в нем были созданы все удобства для кинозрителей. Кассы расположены в вестибюле, хорошо оборудовано фойе. Для тех, кто курит, выделена специальная комната.

Широкая лестница вела на второй этаж. В зале для отдыха – кресла, журнальные столики, диванчики. Огромные окна, лампы дневного света. Оформлены фотовитрины, посвященные мастерам кино.

В зрительном зале – удобные мягкие кресла; с каждого места обеспечена хорошая видимость.

Возводил кинотеатр коллектив строителей управления 33 Тульского треста домостроения.

«Кинотеатр отличный. Им может гордиться наш город. Хочется поблагодарить рабочих, технический персонал треста «Отделстрой», которые сумели внести особую праздничную атмосферу в оформление фойе, залов и производственных помещений кинотеатра. Это настоящий подарок тулякам», – отозвался для прессы один из первых зрителей, инженер Анатолий Кокоев.

Свою работу «Искра» начала 26 марта. На первом, утреннем, сеансе на детском утреннике показывали «Сказку о Мальчише-Кибальчише».

А первым фильмом, который демонстрировался на всех остальных сеансах стали первые две серии «Братьев Карамазовых». Начало сеансов в 12 часов 30 минут, в 16-30, 19-30.