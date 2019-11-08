8 ноября: тульский студент убил знакомую из-за любви

8 ноября 1959 года в Туле произошла трагедия, о которой говорил весь город.

Группа друзей и просто знакомых молодых людей – студенты Горного и Механического институтов, а также музыкального училища решили отметить праздник и собрали совместную вечеринку на квартире одной из девушек. Собрали по 40 рублей с носа, приобрели спиртное.

Вероятно, на фоне выпитого случилось страшное.

Один из участников вечеринки, студент музучилища, пригласил девушку из Горного института, с который был знаком лишь шапочно, в другую комнату. Потом снял со стены ружье, поставил даму к шкафу и спросил:

– Как ты? Смерти боишься?

– Не боюсь.

Тогда он спросил:

– А ты кого-нибудь любишь?

– Нет, никого не люблю.

– А меня?

– И тебя тоже.

– Ну тогда готовься умирать.

Раздался выстрел, девушка была убита.

Столь подробный диалог случившегося описал на одном из городских совещаний прокурор Тулы Чинков. Легко предположить, что со слов убийцы. Интересно, что однокурсники молодого человека обратились потом в прокуратуру, подписав коллективное письмо о снисхождении. Вероятно, так-то он был хорошим малым, компанейским.

Рассказывая об этом случае, Чинков вспомнил и еще одно пикантное уголовное дело, связанное с молодежью.

«На улице Коммунаров, недалеко от Механического института, был организован притон, который содержала некая Лесницкая, которая привлечена к уголовной ответственности. Но спрашивается: кто был активным участником, кто устраивал пьяные оргии? В основном студенты Механического и Горного институтов. В этих оргиях участвовали не только ребята и девчата, но также учительница, имеющая диплом на то, что у нее высшее образование».

Добавим, правда, что представление о притонах теперь, спустя полвека, конечно, совсем другое. С сегодняшней точки зрения там, может, и вообще были не более, чем посиделки. А вот по законам своего времени всем его участникам, вероятно, досталось очень сильно.