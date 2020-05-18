18 мая: туляки хвастаются своими успехами на ВДНХ

18 мая 1940 г. тульские газеты опубликовали отклики туляков на участие во Второй выставке достижений народного хозяйства, которая была открыта несколькими днями ранее в Москве.

К сезону 1940 года выставка, по сравнению с первым годом работы, претерпела ряд изменений. Были реконструированы несколько павильонов, появились экспозиции новых союзных республик: павильон «Арктика» был отдан Карело-Финской ССР, а после присоединения Прибалтики к Советскому Союзу и создания Эстонской, Латвийской и Литовской ССР под их экспозицию был отдан павильон МОПР (сохранился под названием «Физкультура и спорт»).

Тульская область большей частью была представлена в павильоне «Москва». За первые два дня ее экспозицию посетило 30 000 человек. С опытом лучших людей нашей области познакомились делегации Красноярска, Ленинграда, Одессы, Орла, Курска.

Много экспонатов из Тулы можно было найти в павильоне юных натуралистов. Большой стенд в нем занимала яснополянская школа. Второй год юные мичуринцы этой школы участвовали на Выставке, второй год вместе с 9-й средней школой Тулы в зале растениеводства павильона они держат своеобразное первенство. В частности. с большим искусством сделали панорамы школьных опытных участков, где зрела пшеница, наливались соком арбузы, овощи были готовы к сбору. При этом дирекция павильона жаловалась, что Ясная Поляна задержала присылку цветов. Арбузы были вовсе не для красного словца. В то время многие мичуринцы были озабочены тем, чтобы выращивать арбузы в средней полосе России. В последнем зале павильона висели портреты Миши Кулешова и его товарищей рядом с конями, выращенными юными патриотами для Красной Армии.

Каждый день на выставку приезжали новые делегации Тульской области из знатных работников производства и сельского хозяйства. Жили они в общежитии клуба машиностроительного завода на Озерковой набережной, где гостеприимные хозяева постарались создать для гостей максимальные удобства.

А теперь отзывы.

С. Е. Фролочкин, бригадир колхоза «Дружные ребята» Чернского района:

«Выставку не изучишь и за год. Видя бесчисленные экспонаты колхозного труда один другого лучше, думаешь о том, как необъятны просторы нашей родины, как неисчерпаемы творческие силы народа.

Я – бригадир полеводческой бригады и меня больше всего интересует зерно. Так бы и не выходил из павильона «Зерно». Пока больше всего мне пригодилось изучение опыта совместной работы тракторной и полеводческой бригад. Этот опыт и постараюсь применять на полях своего колхоза».

А. В. Калганов, завхоз колхоза «Труд Ленина» Плавского района:

«Третий день на исходе. Каждый вечер, когда мы приходим с Выставки в свое общежитие, хочется подумать о том, что видел, привести в порядок яркие и пестрые впечатления. В павильоне животноводства великолепные першероны. Скажу прямо далеко еще до них коням в нашем колхозе. Много надо поработать колхозным коневодам Плавска, чтобы весь конский состав был таким упитанным и крепким.

Павильон механизации каждый с удовольствием осматривает. Могучая сила представлена в нем. Но я лучше всего запомнил новый образец молотилки МК-1100. Особенно оригинально в ней сконструирован барабан. Новая конструкция увеличивает производительность машины.

Приятно видеть лучших колхозников нашей страны здесь, на Выставке. Приеду домой – еще лучше будет спориться работа».

Першерон – это, оказывается, тяжеловозная порода лошадей.

Н. Ф. Петров, заведующий избой-читальней, звеньевой Веневского района:

«Хорош павильон Московской, Тульской и Рязанской областей. Очень нравятся мне барельефы на фасаде здания павильона. В тульском зале меня заинтересовал стенд колхоза имени Сталина Ефремовского района, который рассказывает о высоких урожаях зерновых. Звеньевая т. Казакова получила за 2 года в среднем по 19,5 центнера зерновых с гектара, звеньевая т. Семочкина – по 30 центнеров при плане в 18,5.

Я думаю связаться с передовиками этого колхоза, обменяться с ними опытом. Это поможет нам в борьбе за высокий урожай».

В 1940 году выставка проработала 5 месяцев, ее. посетили 4,5 миллиона человек.

На фото: экскурсанты Тульской области на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.