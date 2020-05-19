19 мая: трагедия нового времени в Туле у ресторана «Дружба»

В ночь с 19 на 20 мая 1990 г. у ресторана «Дружба» в Туле случилась одна из первых трагедий нового времени, вызвавшая в городе немало пересудов. Отчасти связана она была с тем, что криминальная обстановка уже начинала накаляться, участились случаи неповиновения требованиям работников милиции.

Началось же все с того, что один посетителей ресторана, находящегося в жилом доме на проспекте Ленина, пребывая, что естественно, в конце вечера в некоторой стадии опьянения, вдребезги разнес входную дверь. Буяна было пытались остановить работники ресторана, справедливо потребовавшие компенсации за причиненный ущерб. Однако после некоторой паузы нарушитель вывернулся и дал деру на улицу.

В этот момент к ресторану подъехала машина патрульно-постовой службы. Вышедшие из нее два милиционера в звании старших сержантов, мгновенно оценив обстановку, и увидев убегающего человека, бросились за ним. Тот, оценив, что его преследуют, свернул за угол, где его, во дворе жилого дома, и скрутили.

Все опять же могло закончиться более-менее мирно, но тут на помощь пытавшемуся убежать пришли товарищи, потребовав немедленно его отпустить. Милиционеры ответили, что сначала разберутся, в чем дело, а потом, возможно, и отпустят. Конечно, такой ответ совершенно не устроил. После недолгой перебранки началась акция освобождения. На милиционера, державшего задержанного, набросились сразу несколько человек, пытаясь не только освободить приятеля, но и вырвать из рук резиновую палку. Тут же с криками «бей ментов», «отбирай пушку» началась драка.

В это время второй милиционер вытащил из кобуры пистолет и поднял его вверх с криком «Стой, стрелять буду!». В ответ он тут же получил удар сзади по голове. Теряя равновесие, милиционер нажал на спусковой крючок, и ранил одного из нападавших – двадцатилетнего парня. В ту же ночь, не приходя в сознание, тот скончался в больнице скорой помощи.

Работники прокуратуры Советского района, открывшие расследование по факту нападения, отмечали, что применять оружие милиционеры вынуждены пока не так часто – за год в районе это был всего второй случай.

На фото: так выглядели подступы к ресторану в советское время.