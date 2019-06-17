блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
17 июня: большой концерт Софии Ротару в Туле

17 июня: большой концерт Софии Ротару в Туле

17 и 18 июня 1989 года на Центральном стадионе прошли первые большие концерты Софии Ротару в Туле. В эстрадной программе «Золотое сердце» принимали также участие группы «Червона рута», «Игра», «Черемош», «Старый примус», шоу-балет «Тодес». В общем, получилось настоящее шоу при переполненных трибунах стадиона.

До начала перестройки концерты суперзвезд советской эстрады в Туле было дело маловозможное. В городе просто не было залов, которые могли вместить одномоментно большое количество зрителей. Иногда, правда, устраивались концерты в цирке, который вмещает 2000 зрителей, но скорее в порядке исключения – как правило, цирк и без того, за исключением летних месяцев, был всегда заполнен зрителями.

Конец восьмидесятых – новый всплеск популярности Софии Ротару. В ее репертуаре появились до сих пор популярные хиты Владимира Матецкого: «Лаванда», «Луна, луна», «Было, но прошло».

Но при всем при этом в Туле Ротару уже выступала – как сейчас сказали бы, на корпоративе. София Ротару принимала участие в праздничном концерте по случаю вручения Туле Золотой звезды города-героя как любимая певица генерального секретаря партии Брежнева. Ротару, правда, была не в голосе – по дороге простудилась. Несмотря на это, всю намеченную программу исполнила до конца, после чего задержалась в Туле, чтобы привести горло в порядок.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 07:03 +3
16 июня: Клавдия Шульженко пела специально для тульских шахтеров
16 июня: Клавдия Шульженко пела специально для тульских шахтеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.