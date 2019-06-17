17 июня: большой концерт Софии Ротару в Туле

17 и 18 июня 1989 года на Центральном стадионе прошли первые большие концерты Софии Ротару в Туле. В эстрадной программе «Золотое сердце» принимали также участие группы «Червона рута», «Игра», «Черемош», «Старый примус», шоу-балет «Тодес». В общем, получилось настоящее шоу при переполненных трибунах стадиона.

До начала перестройки концерты суперзвезд советской эстрады в Туле было дело маловозможное. В городе просто не было залов, которые могли вместить одномоментно большое количество зрителей. Иногда, правда, устраивались концерты в цирке, который вмещает 2000 зрителей, но скорее в порядке исключения – как правило, цирк и без того, за исключением летних месяцев, был всегда заполнен зрителями.

Конец восьмидесятых – новый всплеск популярности Софии Ротару. В ее репертуаре появились до сих пор популярные хиты Владимира Матецкого: «Лаванда», «Луна, луна», «Было, но прошло».

Но при всем при этом в Туле Ротару уже выступала – как сейчас сказали бы, на корпоративе. София Ротару принимала участие в праздничном концерте по случаю вручения Туле Золотой звезды города-героя как любимая певица генерального секретаря партии Брежнева. Ротару, правда, была не в голосе – по дороге простудилась. Несмотря на это, всю намеченную программу исполнила до конца, после чего задержалась в Туле, чтобы привести горло в порядок.