16 июня: Клавдия Шульженко пела специально для тульских шахтеров

Днем 16 июня, по окончании первой смены, в просторный зал клуба шахты №19 «Щекинугля» пришли более 500 горняков, строителей и членов их семей, чтобы послушать известную исполнительницу жанровых песен, заслуженную артистку РСФСР К. И. Шульженко, а также артистов В. Коралли (музыкальный фельетон) – мужа Клавдии Ивановны и Р. Барановскую (рояль).

Концерт был посвящен досрочному выполнению шестимесячного плана угледобычи, а также перевыполнению других производственных показателей. Полугодовой план был выполнен еще 13 июня. Кроме того ко Дню шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, коллектив обязался дать 27 000 тонн угля сверх плана.

По инициативе концертной бригады, активно включившейся в культурное шефство над горняками Подмосковного бассейна, шефские концерты для шахтеров проходили бесплатно.

Выступавший перед концертом В. Коралли от имени артистов горячо поздравил горняков с достигнутыми победами и пожелал им новых успехов в работе. Затем состоялся концерт, прошедший с большим успехом. Особенно тепло встретили шахтеры выступление Шульженко, познакомившей слушателей с лучшими вещами своего обширного репертуара. Ряд песен по просьбе зрительного зала артистка исполняла дважды.

После концерта начальник шахты т. Левандровский, председатель шахткома т. Пржевальский и зав. клубом тов. Баташев передали артистам теплую благодарность горняков за содержательный концерт.

С большим успехом выступала также творческая бригада во главе с Клавдией Шульженко на шахтах «Болоховугля» «Скуратовугля», у новотульских металлургов, оружейников, станкостроителей.