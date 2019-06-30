30 июня: тульского актера-драчуна исключили из профсоюза

30 июня 1939 года областная газета «Коммунар» опубликовала восхитительное письмо, подписанное группой работников областного театра им. А. М. Горького. Оно интересно, например, и тем, что предваряет суть дела мильон расшаркиваний и посторонних слов.

«Актер, как и каждый представитель советской интеллигенции, пользуется у нашего народа глубоким уважением и любовью. В нашей стране актер – передовой человек социалистического общества. Его работа занимает почетное место в арсенале средств коммунистической переделки сознания трудящихся.

Коренным образом изменился за годы советской власти быт актера. Нашей актерской молодежи неизвестны полуголодное существование, робкая зависимость от антрепренера – хозяйчика и невежественных меценатов, покровителей искусства. Наша актерская молодежь только по рассказам старших товарищей знает о тех диких, богемных нравах, которые встречались в среде провинциальных актеров в старое время и которые были порождены капиталистическим принципом человек человеку – волк.

Пьянки, мордобой, анархическая распущенность в быту – все это кануло в прошлое и каждый случай такой распущенности, каждый рецидив подобных нравов встречает в актерской среде самое строгое осуждение.

К сожалению, в семье не без урода. Встречаются еще в актерской среде (правда, все реже и реже) люди, которые забывают о том, что они служат народу, а потому превыше всего ставят себя, свое мелкое я. Такой человек полагает, что ему все дозволено, что ему простят всякое безобразие, потому что он «талантлив» или потому, что он человек «темпераментный».

Об этом заставляет говорить случай беспримерного хулиганства, который произошел на днях в областном драматическом театре. Актер Коломенский, напившись пьяным, учинил за кулисами театра дикую кулачную расправу над актером Р. Этот возмутительный поступок, воскрешающий неприглядные картины буржуазно-богемских нравов, вызвал у всех работников театра глубокое возмущение.

Местком театра, обсудив совместно с активом хулиганский поступок Коломенского, постановил исключить его из членов профсоюза и передать дело в суд. Общественность ставит перед дирекцией вопрос о том, что таким, как Коломенский, не место в театре».

Кстати, даже сейчас, спустя восемьдесят лет, все равно интересно – за что же актер Коломенский начистил морду коллеге Р.