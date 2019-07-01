1 июля: в Туле повысили цены на пиво и блюда в ресторанах

1 июля 1979 года в Туле, как и по всему СССР, в целях дальнейшего упорядочения цен и нормализации торговли отдельными товарами Государственный комитет СССР по ценам повысил розничные цены на ряд товаров. В частности, на ювелирные изделия из драгоценных металлов (при сохранении действующих цен на диски для зубных протезов и увеличения установленной денежной компенсации за обручальные кольца), натуральные меха, меховые и овчинно-шубные изделия (за исключением изделий для детей), ковры и ковровые изделия, мебель (отдельные виды), легковые автомобили.

Цены повышались в среднем на 50 процентов; при этом на легковые автомобили — на 18 процентов, импортную гарнитурную мебель — на 30 процентов, мебель отечественного производства — на 10 процентов.

В связи с этим денежная компенсация за обручальные кольца увеличилась до 70 рублей на человека.

Также были повышены цены в ресторанах и кафе в вечернее время. В зависимости от категорий этих предприятий — от 25 до 45 процентов. Повышены также в среднем на 45 процентов цены на пиво, продаваемое предприятиями общественного питания.

При этом оставались прежними цены в столовых при предприятиях и организациях, учебных заведениях, школьных буфетах, вагонах-ресторанах, судовых ресторанах, закусочных, пирожковых, пельменных, кафе «Мороженое», «Молочное», «Молодежное», «Детское». Не изменялись действующие розничные цены на пиво в розничной торговой сети.

Само собой с пояснениями выступил министр, и был весьма убедителен. Повышение связано с тем, что спрос на ряд товаров опережает возможности производства. Поэтому в качестве вынужденной, но необходимой меры пришлось использовать механизм ценообразования. Что касается некоторого повышения цен на мебель отечественного производства, то это было связано с существенным обновлением и улучшением ее ассортимента, а также значительным увеличением цен на лесозаготовки.

При этом, что бесспорно, уже долгое время не повышались тарифы на электроэнергию и газ, более пятидесяти лет сохранялись ставки квартирной платы.