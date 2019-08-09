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Тульские тайны: Этот день в истории города
9 августа: в Туле возмущаются криками «Битлз», заменяющими им пение

9 августа: в Туле возмущаются криками «Битлз», заменяющими им пение

9 августа 1964 г. тульский «Молодой Коммунар» опубликовал очень красноречивую для своего времени заметку, посвященную визиту в Музей мадам Тюссо музыкантов группы «Битлз». Как известно, эта ливерпульская четверка стали первыми рок-музыкантами, фигуры которых, в марте 1964 года, стали экспонатами музея.

«В Лондоне известен музей восковых фигур мадам Тюссо. Наряду с фигурами известных всему миру людей здесь имеются изображения преступников и людей сомнительной «славы». Недавно музей пополнился новыми экспонатами – фигурами «артистов Битлс» – английского вокального квартета, широко известного своим криком, заменяющим пение и нелепыми прическами.

На снимке: вокалисты «Битлс» около фигур в музее мадам Тюссо».

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:10 +5
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