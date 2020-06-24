24 июня: историческая победа «Арсенала»

24 июня 1985 г. тульский «Арсенал» одержал самую крупную победу в кубковых матчах над командой рангом выше, чем вторая лига. Это было время, когда тульские болельщики мечтали всего лишь о том, чтобы их команда играла в первой лиге чемпионата СССР.

В этот день «Арсенал» со счетом 5:0 разгромил крепкого середняка первой лиги чемпионата СССР «Котайк» из Абовяна, пригорода Еревана! Тренировал тогда нашу команду И. В. Золотухин.

Уже на первых минутах два рейда по левому краю Владимира Тарабаева фактически отправили гостей в нокдаун. Сначала прошла комбинация Тарабаев – на противоположный край Мазалову, тот на Черьевского, и гол. А потом пас на Александра Мазалова, после которого состоялся выход один на один с голкипером, и счет стал 2:0. Гости попытались было перехватить инициативу, но вратарь туляков Стукалин был непробиваем. В начале второго тайма Прохоров с пенальти сделал счет 3:0. И – пошло-поехало. Иващенко – 4:0. А на последних минутах Шишкин – 5:0! Получилась одна из самых красивых побед в истории тульского футбола.

При всем при этом выигрыш, по всей видимости, стал сюрпризом даже для легендарного Деда – Ивана Васильевича Золотухина, о чем достаточно наглядно говорит история с лучшим нападающим команды Павлом Шишкиным.

– Меня Иван Васильевич на ту игру не поставил, – вспоминал Павел Анатольевич. – Говорит: ты отдыхай, мы знаем, что все равно проиграем. Все-таки в «Котайке» семь человек из «Арарата» было, хоть и на сходе уже. Я даже не переодеваюсь на матч, и захожу под Восточную трибуну. Там тогда было кафе «Лужники». Встретил знакомого, говорю, давай за мой день рожденья коньячку выпьем. Мы с ним посидели, выпили-закусили. Потом захожу на стадион, посмотреть какой счет. А там уже 4:0! Они ведь хотели нас взять влегкую, а не получилось. У нас настрой – сумасшедший. Люди забили до меня четыре гола! Это не просто так. Столько «Котайку» и в первой лиге никто не забивал. И черт меня дернул подойти к скамейке – спросить, кто забил. Иван Васильевич говорит: вот он, Шишкин-то, а я тебя ищу. Выходи. – Иван Васильевич, вы меня не заявляли сегодня! – Выходи. Я пошел в раздевалку, за двадцать минут до конца выхожу и «под наркозом» забиваю с паса Прохорова пятый гол. Головой, в «южные» ворота. Вот если говорить о памятных голах, то этот – один из таких.

«Арсенал» в том матче играл в таком составе: Николай Стукалин, Александр Мазалов (Андрей Фомичев, 82), Сергей Михайлов, Владимир Тарабаев, Геннадий Филимонов, Владимир Прохоров к/к, Анатолий Семенов, 8. Александр Чимбирев, Геннадий Богачев, Алексей Усков (Павел Шишкин, 70), Юрий Черьевский (Александр Иващенко, 76).

Правда, в 1/32 тульская команда проиграла в Батуми «Динамо», другому представителю первого дивизиона. Игра состоялась пятого июля, и впервые в своей истории «Арсенал» летал на нее из тульского аэропорта специально организованным чартерным рейсом. Мест в самолете оказалось достаточно, прихватили даже кое-кого из болельщиков, которые в ожидании матча погрелись у моря на южном солнышке. Открыл счет в матче Челебадзе. Затем Прохоров, реализовав пенальти, вроде бы вернул надежду. Но Чиковани и Какабадзе оформили победу «Динамо». Уже при счете 3:1 в пользу хозяев Мазалов сделал разницу в счете минимальной – 3:2.