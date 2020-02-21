21 февраля: в Туле наблюдали северное сияние

В ночь на 21 февраля 1950 года в Туле наблюдалось северное сияние. Буквально через несколько дней своими эмоциями от этого зрелища поделился в областной газете «Коммунар» житель села Кочаки, Щекинского района П. Кузнецов.

«В ночь на 21 февраля я и мои товарищи по работе наблюдали необычайное небесное явление. На небе поднялись ярко-красные столбы света. Они начали двоиться, а затем исчезли. Никто из нас никогда не видел подобного явления. Просим разъяснить происхождение этого необычайного света».

По просьбам читателей газета разъяснила суть происшедшего.

«Необычный свет на небе ночью под 21 февраля наблюдался в нашей области многими трудящимися. В 23 часа 15 минут его заметили работники тульской метеостанции. Они установили, что это было северное сияние, которое распространялось с северо-запада на север-восток в виде разноцветных световых столбов. В Туле оно было видимо 40-45 минут, о чем в журнале метеостанции внесена соответствующая запись. Северное сияние для Тулы – очень редкое явление.

Северное сияние наблюдается в полярных странах в темное время суток. Оно проходит в большинстве случаев около магнитного полюса. Различают две основные формы северного сияния: нелучистой структуры в виде однородных дуг, второе – лучистой структуры в виде цветных лучей, колеблющихся лент, столбов, короны. Такое сияние обычно сопровождается сильными магнитными бурями, что указывает на его электрическое происхождение. Высота столбов такого сияния колеблется от нескольких десятков до 1000 километров. Такой высоты северное сияние было в ночь на 21 февраля, поэтому оно и наблюдалось в нашей области».