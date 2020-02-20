20 февраля: в Туле появилась улица Мира

20 февраля 1960 г. решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся улица Больничная была переименована в улицу Мира. В то время это была одна из самых современных улиц города, о чем красиво рассказывает, например, этот репортаж из областной газеты «Коммунар», опубликованный годом позже – 15 февраля 1961 г.

«Если идти по улице Коммунаров, то через квартал после механического института, свернув направо, попадешь на новую улицу – улицу Мира. Два года назад, когда проходили выборы в местные Советы, она только начинала расти. И вправо, и влево шли бесконечные котлованы, фундаменты, остовы новых зданий.

– За пару лет на моих глазах все поднялось, – говорит комендант общежития Тульского пединститута Мария Ивановна Антонова, и, указывая через окно, называет: – два пищеторга, корпус с домовой кухней, поликлиника.

Да и само общежитие чуть постарше своих соседей. Еще недавно пятьсот с лишним студентов ютились по частным домам, снимая углы.

– И топить самим приходилось, и за водой в колонку бегать, – рассказывает о своем недавнем житье пятикурсница Женя Богушевская. – Времени много убивали на эти дела.

Теперь не то. В общежитии все удобства: газовые плиты, комнаты для стирки (а скоро в подвальном помещении будет своя прачечная), центральное отопление, душ, комнаты для занятий.

Еще недавно в том месте, где улицу Мира пересекала Песочная, были только бараки. Теперь на них началось наступление. Год назад в одном из бараков жила семья каменщика четвертого стройуправления Михаила Дмитриевича Рыбакова. Его семья получила удобную двухкомнатную квартиру в доме №2 по улице Мира. Жена Рыбакова Татьяна Сергеевна охотно показывает свои владения, покупки, сделанные по случаю новоселья. Среди них и телевизор.

– Совсем к дому присушил, – шутит Татьяна Сергеевна. – По вечерам не отойдешь…

Улица Мира – современная улица. В ее корпусах – гастроном и бакалея, напротив общежития пединститута осенью прошлого года появилась мечта всех женщин – домовая кухня. Это удобно всем: и жильцам домов, и молодежи общежития. Девушки-студентки обзавелись судками, перестали заглядывать в столовую.

– Удобная вещь, – хвалят они кухню.

Почти того же мнения и юноши.

Очень нравится кухня и жильцам соседних домов. Рабочая пятого стройуправления Таисия Ивановна Иванова часто берет здесь обеды.

– Готовят вкусно, – одобряет она, – выбрать есть что и цены подходящие…

– А мне так кухня совсем руки развязала, мы на нее целиком перешли, – рассказывает Зинаида Ивановна Стаханова, начальник планового отдела автобазы. – Теперь можно позаниматься с сыном лишний часок, посмотреть, как он готовит уроки.

Совсем скоро по Китаевской, пересекая улицу Мира, пройдет трамвайная линия. А вдоль Песочной, опять пересекая улицу Мира, вытянется набережная: нынешний овраг станет местом отдыха и встреч.

Завершит улицу Мира больничный городок. Он уже строится, поднимаются его корпуса. Это его именем еще недавно называлась улица, буднично и прозаично – Больничная. Новое название больше пристало ей. Оно хорошо выражает устремления наших людей, их веру в завтрашний день».