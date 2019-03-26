26 марта: молодые туляки едут в край комсомольского подвига

26 марта 1979 г. 50 посланцев тульской комсомолии отправились в край комсомольского подвига – Западную Сибирь. Они влились в состав 50-тысячного Всесоюзного ударного комсомольского отряда им. 25-летия целины.

К этому времени энтузиасты из Тульской области трудились практически на всех важнейших всесоюзных ударных комсомольских стройках – на КамАЗе и БАМе, на Курской магнитной аномалии и Атоммаше. Новая точка притяжения комсомольцев семидесятых – Тюменский край. В составе ударного комсомольского отряда имени ХVIII съезда ВЛКСМ 20 туляков уже уехали в тюменское Приполярье возводить новый город Уренгой. Новое пополнение также отправилось на стройки Западной Сибири. У многих за плечами была уже не одна комсомольская ударная стройка, две-три освоенных рабочих специальности.

Торжественный отъезд Всесоюзного ударного комсомольского отряда им. 25-летия целины состоялся 28 Марта 1979 года. После митинга на Комсомольской площади молодые строители отправились к поездам, чтобы помогать возводить будущее своей страны.

В поздравительном письме отряду Генеральный секретарь ЦК КПСС Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев писал:

«В ответ на наказ партии, высказанный на XVIII съезде ВЛКСМ, комсомол разработал широкую программу по дальнейшему усилению шефства над развитием нефтегазового комплекса Западной Сибири. В этом благородном деле принимают активное участие комсомольские организации всех союзных республик, краев и областей. От всего сердца желаю вам, дорогие друзья, успехов в ваших патриотических делах, новых трудовых свершений в борьбе за выполнение исторических решений XXV съезда партии, заданий десятой пятилетки».

В то время в Западней Сибири, на севере Тюменской области, равной по площади чуть ли не всей Западной Европе, вырос мощный нефтепромышленный комплекс, построены и заселены новые города — Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Надым; проложена сеть новых железных дорог, рельсы которых уходили в заполярную тундру. На всей площади огромного комплекса велось комсомольское ударное строительство. Это эти парни и девушки возводили новые города и промышленные гиганты, это они обеспечили досрочный ввод газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», это они построили сотни тысяч жилых домов и объектов соцкультбыта.