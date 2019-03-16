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Тульские тайны: Этот день в истории города
16 марта: нападение под Тулой на поезд Москва – Курск

16 марта: нападение под Тулой на поезд Москва – Курск

Газета «Тульская молва» рассказала о панике, которая охватила пассажиров скорого поезда Москва – Курск 16 марта 1909 года.

«…Неожиданно на второй версте от Лаптево резко остановился скорый поезд Москва – Курск. Пассажиры почему-то решили, что на них напали грабители, стали спешно паковать вещи и прыгать в окна и двери. Но оказалось, что паника была напрасной. Просто у паровоза лопнула какая-то водяная труба. Через полчаса из Лаптево подогнали другой паровоз, с ним поезд благополучно приехал в Тулу и отбыл в Курск».

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:00 +6
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