16 марта: нападение под Тулой на поезд Москва – Курск

Газета «Тульская молва» рассказала о панике, которая охватила пассажиров скорого поезда Москва – Курск 16 марта 1909 года.

«…Неожиданно на второй версте от Лаптево резко остановился скорый поезд Москва – Курск. Пассажиры почему-то решили, что на них напали грабители, стали спешно паковать вещи и прыгать в окна и двери. Но оказалось, что паника была напрасной. Просто у паровоза лопнула какая-то водяная труба. Через полчаса из Лаптево подогнали другой паровоз, с ним поезд благополучно приехал в Тулу и отбыл в Курск».