20 марта: родился Алексей Хворостухин – руководитель Тульской области эпохи оттепели

20 марта 1900 г. в Харьковской губернии родился Алексей Хворостухин — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Тульского обкома КПСС.

До назначения в Тулу Хворостухин работал в Иркутске — сначала вторым, затем первым секретарем обкома. Здесь о нем осталась очень хорошая память. Прежде всего как о покровителе науки — Хворостухин продолжил формирование в городе Восточно-Сибирского отделения Академии наук. Иркутск предполагалось превратить в базовый центр всей сибирской науки. Но со временем инициативу перехватил Новосибирск, в Иркутске считают, что путем интриги. При Алексее Ивановиче началось возведение первенца Ангарского каскада Иркутской ГЭС, и завершилось строительство Ангарского нефтехимического комбината.

Бывший министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александр Ежевский вспоминает свои впечатления о встрече с Хворостухиным. Отмечая особенно, что телевидения тогда не было, и в лицо руководителей особо никто не знал.

«…Директор авторемонтного завода в отпуске, я, как главный инженер, провожу оперативное совещание. Разбираем наши дела, выставляем требования к начальникам цехов, анализируем ситуации. Входит в кабинет высокий красивый мужчина. Я думаю, заказчик, наверное, вошел, пусть подождет. Он присел, сидит, слушает. Не прерывает, не представляется. Заканчивается совещание, он подходит, говорит: „Я Хворостухин, второй секретарь обкома партии. Не беспокойтесь, не волнуйтесь, давайте по заводу пройдем, посмотрим, как рабочий класс живет, как люди работают“.

Я заволновался, конечно. Мне было 27 лет, а ему лет сорок. Много времени прошло, а я до сих пор вспоминаю — такое приятное впечатление произвела на меня та прогулка по цехам. С людьми он общался просто и мне показывал, дескать, не обращай внимания, что я начальник. Рабочим тоже говорил: не смотрите, что рядом главный инженер, рассказывайте все, как есть. Он пытался истинное положение дел узнать, был не из тех, кто ходит по ковровым дорожкам. Алексея Ивановича больше жизненные вопросы интересовали: зарплата, условия труда, безопасность. Так мы и познакомились.

Потом мы встретились с ним в Москве, когда он был первым секретарем Тульского обкома партии. Продолжали общаться, когда я был министром, а он работал в Госснабе. У нас были хорошие дружеские отношения. Мы часто вспоминали ту первую встречу в Иркутске. Алексей Иванович пользовался большим авторитетом, потому что был человечным. По городу гулял один, заходил в магазины, смотрел, как там дела. При нем в Иркутске мы начали строить трамвайное сообщение в конце войны. Это был умнейший человек, талантливый организатор. Послевоенное очень трудное было время, время восстановления народного хозяйства».

Первым секретарем Тульского обкома партии Алексея Ивановича назначили в 1955 году. Середина пятидесятых — время достаточно бурное в истории страны. Целина, двадцатый съезд партии, делегатом которого был и Хворостухин, активное строительство, потом борьба с излишествами в архитектуре, а в целом — ожидание перемен к лучшему. И действительно, так совпало, что именно в период его пребывания на посту первого лица в области Тула преображалась, и преображалась очень сильно.

Всего за два года — в 1956-м и 1957-м были открыты два кинотеатра — «Центральный» и «Комсомольский», ДК железнодорожников, памятники Рудневу и Вересаеву, поликлиника и больница на улице Тимирязева, а в 1960-м — областная детская больница. В 1956 году началось строительство новомосковского телецентра, который заработал уже зимой 1957 года.

В тот период область прибавилась и территориально — 27 марта 1957 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в состав Тульской области вернулись Новомосковск, Узловая, Донской, Узловский, Кимовский и Гремячевский районы, находившиеся в Московской области с 1944 года.

27 декабря 1957 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и сдаче государству продуктов сельского хозяйства, Тульская область была награждена орденом Ленина. Вручать награду в феврале 1958-го приезжал Никита Сергеевич Хрущев. На торжественном собрании в ДК железнодорожников Хрущев передал орден для области первому секретарю обкома А. Хворостухину.

Едва ли не самым главным памятником той эпохи стали великолепные «Тульские Лужники» — нынешний Центральный стадион «Арсенал». Промедли с этой идеей еще немного, и ничего бы не получилось — вскоре страна принялась активно гоняться наперегонки с Америкой, строить коммунизм, в результате чего на объекты соцкультбыта было наложено вето и началось массовое возведение тех самых «хрущевских» пятиэтажек. А так в рекордно короткие сроки методом народной стройки первая очередь стадиона была завершена в 1959 году. Хворостухин и его зам О. А. Чуканов многое сделали для скорейшего строительства спорткомплекса.

Его сняли осенью 1960-го. Хворостухин стал одной из жертв «рязанской инициативы». Хрущев после поездки по Штатам объявил лозунг догнать и перегнать Америку по всем экономическим показателям, а заодно построить коммунизм к 1980 году. Также была поставлена задача за три года утроить производство мяса в стране. Но прошла половина намеченного срока, а ни к какому положительному эффекту увещевания не приводили. Рост был, но небольшой. И в конце 1958 г. на места, всем обкомам КПСС полетело категорическое указание о принятии «решительных мер» для увеличения производства мяса в 1959 г.

Деваться было некуда, и Рязанская область в 1959 году взяла на себя повышенные обязательства по заготовке и продаже мяса государству, превышающие план в три раза. Под эти явно неразумные показатели был истреблен практически весь скот в области, да еще недостающее мясо закупалось в соседних регионах — за счет средств из общественных фондов, которые планировались для приобретения машин, строительства школ и т. д. Когда обман раскрылся, первый секретарь обкома КПСС А. Ларионов покончил жизнь самоубийством.

В Туле, имея такого образцово-показательного соседа, а Рязань на тот момент была вне любой критики, тоже вынуждены были подтягиваться. Хворостухин, как ни сопротивлялся, вынужден был рапортовать о двойном превышении плана, и отделался ссылкой чрезвычайным и полномочным послом СССР в Монголии. Его предшественником в дружественной Монголии был Вячеслав Иванович Молотов, снятый в 1957 году со всех постов «за принадлежность к антипартийной группе».

Отбыв наказание в Монголии, еще при правлении Хрущева, Хворостухин вернулся в Москву. С 1962 и до выхода на пенсию в 1970-м работал сотрудником аппарата Госплана СССР, СНХ СССР и Госснаба СССР. Умер в 1985 году, и сразу после его смерти в Туле появилась улица Хворостухина.

На фото: пионеры дарят цветы руководителям Тульской области и Н. С. Хрущеву во время вручения Тульской области ордена Ленина. А. И. Хворостухин — в центре.