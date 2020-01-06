6 января: родился внук Екатерины II, тульский сахарозаводчик Алексей Бобринский

6 января 1800 г. в Санкт-Петербурге родился Алексей Алексеевич Бобринский – граф, государственный деятель, сахарозаводчик, внук Екатерины II. Кроме того он стал зачинателем сахарной промышленности в Российской империи.

Алексей Алексеевич – старший сын графа Алексея Григорьевича Бобринского и его жены Анны Владимировны. Представитель второго поколения Бобринских. Будучи человеком образованным, имел обширные познания в математике, финансах, химии, механике. Князь Вяземский писал о нем как о горячем патриоте, человеке необычайно любознательном, деятельном и увлекающемся: «Ему недостаточно было бы, подобно Колумбу, открыть одну Америку; он хотел бы открыть их несколько… Он был либералом в лучшем и возвышеннейшем значении этого слова». По утверждению А. О. Смирновой, характер Бобринского был самый благородный, и души он был высокой.

Назначенный в 1840 г. членом совета министра финансов, Бобринский оставался в этой должности до конца своей жизни. Кроме того, благодаря связям своей жены при дворе граф последовательно получал придворные звания камер-юнкера (1827), камергера (1834), «в должности церемониймейстера» (1834) и «в должности шталмейстера» (1838). Был управляющим двором великой княжны Ольги Николаевны. В 1845 году был произведен в действительные статские советники, в 1854 году получил придворный чин шталмейстера.

С 1856 г. по самый день смерти граф почти безвыездно прожил в украинском имении Смеле Черкасского уезда Киевской губернии, полученном от жены. От отца же он унаследовал Богородицкое имение в Тульской губернии, где у него было до 12 000 крестьян и 40 000 десятин земли.

Особенно его интересовало развитие свеклосахарного производства. Еще в начале 1830-х годов Бобринский устроил в с. Михайловском Тульской губернии большой свеклосахарный завод, покупая свекловицу у своих оброчных крестьян по выгодной для них цене, в счет оброка. Следя за усовершенствованием в свеклосахарном производстве, граф в 1834 г. первый устроил у себя на Михайловском заводе холодную вымочку, истратив на опыты и выписку из-за границы дорогих снарядов несколько десятков тысяч рублей. Успех Михайловского завода опроверг скептические суждения министерства финансов о перспективах свеклосахарного производства в России.

Перенеся на исходе 1830-х годов свою деятельность на Украину, граф Бобринской построил здесь несколько свеклосахарных заводов и один огромный рафинадный в местечке Смеле, положив тем самым прочное начало свеклосахарной промышленности на украинских землях.

Постоянное стремление Бобринского к совершенствованию свеклосахарного производства при помощи введения новейших машин и аппаратов имело влияние и на развитие машиностроения в России.

На всех заводах Бобринского управляющими были не приезжие иностранцы, а местные кадры, воспитанники технологического института; кроме того, он постоянно приглашал выходящих из этого института молодых людей, которые, пробыв несколько лет на его заводах, принимали на себя управление другими свеклосахарными заводами.

Свои обширные знания в области экономики Бобринский изложил в трудах: «Статистические материалы для истории свеклосахарной промышленности в России» (1856) и «О применении систем охранительной и свободной торговли в России» (1868). Создание «сахарной империи» Бобринских обрушило в России цену на сахар-рафинад, который прежде был импортным, тростниковым. Благодаря этому шоколад и другие кондитерские изделия, прежде бывшие, по выражению А. Н. Радищева, «кусочком боярского кушанья», стали доступны более широким слоям населения.

Образцовый хозяин, Бобринской неустанно заботился о благосостоянии своих крестьян. В своем огромном тульском имении граф устроил самоуправление среди крестьян, четко регламентировал распределение рекрутской повинности и применил особую систему образования хлебных запасов. В неурожайные 1839—40 годы он прокормил крестьян на свой счет, затратив на это 40 тысяч рублей.

В целях сохранения лесов применил для отопления и производственных нужд Михайловского завода торф, а с 1844 г. открытый близ с. Малевки Богородицкого уезда каменный уголь.

В 1855 г. «просвещенным старанием и личной настойчивостью» Бобринского была заложена под с. Малевкой горным инженер-капитаном П. П. Дорошиным первая копь (шахта) Подмосковного угольного бассейна.

Бобринский также получил известность как цветовод, хотя сорт роз, ныне носящий его имя, вывел, по-видимому, парижский селекционер Марес. «Из уважения к супруге, очень любившей цветы, он занялся, в виде отдыха, цветоводством, хотя и считал уход за цветами потерянным временем. Но как занялся! Построил трехэтажную оранжерею, проводил разнообразные исследования, свёл в графическую систему сроки пересадки и цветения растений, написал и издал брошюру о результатах своих наблюдений». В 1848 г. отмечалось, что именно вниманию графа Бобринского «любители Санкт-Петербурга обязаны введением и распространением ремонтантных роз, привитых на штамбе».

Умер он в Смеле в возрасте 68 лет. Вольное экономическое общество учредило в память графа особую медаль. В его честь была названа построенная им железнодорожная станция Бобринская (ныне станция имени Шевченко в Смеле), а на Вокзальной площади в Киеве в феврале 1872 г. ему поставили памятник, снесенный, разумеется, после революции.