20 декабря: скульптор Курбатов создал иллюзию «живого Толстого»

20 декабря 1913 года «Тульская молва» рассказала о вылепленной из мастики фигуре «Толстой изваянный», которая демонстрировалась в Москве скульптором А. Курбатовым. Фигура была сделана в натуральную величину, сидящей. Посетитель, пройдя несколько комнат, попадал в кабинет, где за письменным столом в большом кожаном кресле, при свече, сидит, склонившись над нумером газеты, Л. Н. Толстой в серой блузе.

Известно, что дочь Толстого Мария Львовна, пораженная сходством скульптуры «Толстой изваянный» с живым отцом, на некоторое время даже потеряла дар речи и не могла двигаться. Так. Во всяком случае, писали в тогдашних газетах.

«Первое впечатление от этого зрелища сильное: фигура сделана так, что создает изумительную иллюзию «живого Толстого» и передает до мелочей его облик. В этом смысле техника г. Курбатова стоит на высокой ступени: проработана каждая деталь. Нет «мертвых мест» ни в лице, ни в руках, держащих газету.

Но впечатление жизни длится лишь мгновение; за ним наступает и все усиливается чувство мертвенности и «инспирированности» всего видимого зрителем. Выступают наружу все изъяны в обработке туловища, сделанного очень плоским и бескостным, недостаточно теплая окраска кожи, мертвенно бледной и т.д. и, уходя, зритель уносит впечатление какого-то фокуса, которого не надо было проделывать.

Г. Курбатов, сообщают «Р.В.», везет свою работу за границу, в один из западно-европейских музеев восковых фигур».

Уроженец Белгорода Михаил Алексеевич Курбатов учился в Парижской академии скульптуры и живописи, дружил с великими скульпторами Роденом и Бурделем, знаменитыми французскими художниками. Он был известен как создатель большой галереи скульптурных портретов выдающихся людей — Успенского, Пушкина, Льва Толстого и других. Научно-художественные муляжи и рисунки Курбатова, сделанные им для института судебной медицины МГУ, Дарвинского, Антропологического музеев, вызывали восторженные отклики ученых, которые признали его «лучшим муляжистом Европы».

Вернувшись в Москву, скульптор 21 год проработал во 2-м Медицинском институте, где основал Музей научно-художественных слепков. За это время он создал огромную серию муляжей и рисунков научно-художественного характера, которые признали и за рубежом. В 1924 году, когда умер Ленин, организовали специальную комиссию по изучению его мозга. Муляжи мозжечка и разреза верхней части ленинского мозга доверили сделать именно Курбатову, как одновременно художнику и талантливому ученому. Работы были выполнены «с предельной точностью и в высокой степени художественно».

К сожалению, работа «Толстой изваянный», не сохранилась. О ней можно судить только по фото.