21 декабря: по детской железной дороге Сталиногорска прошел первый поезд

21 декабря 1953 года по детской железной дороге Сталиногорска прошел первый поезд, который провели машинист Александр Коновалов и юный машинист Михаил, фамилия которого для истории не сохранилась.

«Взгляды присутствующих обращены к паровозу, стоящему у платформы, – описывала это событие «Сталиногорская правда». – Он небольшой, состоит из трех вагонов. Через железнодорожную линию протянута алая лента. Будто набирая сил, паровоз попыхивает парами. Из окошка выглядывает машинист Александр Коновалов, которому доверено вести поезд в первый рейс. Машинист паровоза под бурные аплодисменты присутствующих дает гудок. Паровоз плавно проходит мимо платформы. В окнах вагонов мелькают детские восторженные лица. Поезд набирает скорость. Вскоре он скрывается за высокой стеной заиндевевшего леса. Через несколько минут с западной стороны рощи донесся гудок. Это значит, что поезд подошел к станции «Дубки» и, не останавливаясь, двинулся дальше. Все с нетерпеньем ждут его возвращения. И вот, ровно через семь минут, со стороны двадцать седьмой шахты, выбрасывая в небо клубы дыма, показался паровоз. Вскоре он снова был на станции «Березки», но машинист, приняв жезл от дежурного станции, не остановил поезд, а, развивая еще большую скорость, помчался дальше. И только, сделав второй круг, машинист Коновалов остановил поезд. Четыре километра были пройдены за пятнадцать минут. Из дверей вагонов с радостным и возбужденным шумом высыпали первые пассажиры – пионеры, школьники, воспитанники детских садов. Они делятся своими впечатлениями. А через минуту в вагон вошла новая группа юных пассажиров, и поезд отправился во второй рейс».

Инициатором строительства детской железной дороги выступил директор комбината «Москвауголь» Д. Г. Оника, и работы по ее сооружению начались еще летом того же года. Поэтому в то время Сталиногорская детская железная дорога числилась на балансе «Минуглепрома». Ко дню открытия дорога включала в себя станции Березки и Дубки, паровозное депо, платформу, семафор. Березки – потому что рядом была березовая роща, Дубки были рядом с дубравой. К сожалению, идеям устроителей построить все сооружения, какие только встречаются на большой железной дороге, не было суждено сбыться – слишком ограниченной была территория парка.

Но уже в следующем году новое детище шахтерам стало в обузу – слишком дорого. Вопрос перехода его в ведомство железных дорог решался целый год. Только 17 декабря 1954 года Председателем Совета министров СССР было подписано распоряжение о передаче детской железной дороги в подчинение Министерства путей сообщения СССР. Сталиногорская ДЖД получила новое имя – Малая Московско-Курско-Донбасская железная дорога.

26 мая 1955 года детская железная дорога открылась вновь.

В 1972 году в честь 50-летия Всесоюзной пионерской организации станция Дубки была переименована в Пионерскую.

В 1974 году на станции Березки был построен учебно-производственный корпус.

В 1979 году, на северо-востоке дороги была построена посадочная платформа Юннатская, после чего на Новомосковской детской железной дороге появились как обычные пассажирские, так и скорые поезда, которые не останавливаются на этой платформе.

В 2005 году один из вагонов стал свадебным, где молодожены совершают свое первое свадебное путешествие, да еще получают пригласительный билет в течение года посетить детскую железную дорогу со своим первенцем. Первой парой, совершившей символичное путешествие по кольцу детской железной дороги в этом вагоне, были Сергей и Елена Молодоженовы.

– Путешествие замечательное, – поделились молодые люди эмоциями сразу после поездки. – Всего за полчаса получили массу впечатлений, поучаствовали в конкурсах, даже нарисовали друг друга. Получилось, кстати, весьма похоже. Об этом путешествии мы будем рассказывать детям и обязательно еще не раз сюда вернемся, чтобы вспомнить о приятных минутах начала нашей совместной жизни.

В январе 2008 года Новомосковская детская железная дорога была признана лучшей детской железной дорогой в России.

После посещения этого объекта президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным было принято решение о реконструкции, которая была проведена в 2010—2012 годах.

Детская железная дорога сейчас одна из главных достопримечательностей Новомосковска. Структурно входит в филиал ОАО «Российские железные дороги» — Московскую железную дорогу.

На фото: поезд детской железной дороги и пригородный поезд, следующий по перегону Урванка — Сталиногорск. 1950-е годы. Фотография из книги «Детские железные дороги России» (М., 2004).