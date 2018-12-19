19 декабря: как наживались в советские годы тульские аферисты

19 декабря 1968 г. «Коммунар» рассказал о сравнительно честных способах получения нетрудовых доходов отдельными тульскими гражданами.

«Есть в Туле проектный институт «Тулколхозстройпроект». И был в этом институте на должности старшего инженера некто В.С. Гаврилов. Старший инженер любил совершать вояжи по просторам области и заключать с руководителями хозяйств «трудовые соглашения» на проектирование различных сооружений и… прикарманивать все более изрядные суммы общественных средств.

В колхозе «Россия» Плавского района 1 апреля текущего года Гаврилов заключил трудовое соглашение на изготовление проектно-сметной документации для строительства бани. Представил таковую, и положил в карман 370 рублей. Как оказалось, эта, с позволения сказать, документация была изготовлена названным выше институтом еще в 1965 году для колхоза «Мир» Плавского района. Гаврилов «потрудился» только изменить название колхоза «Мир» на колхоз «Россия» – и заработал кругленькую сумму. А документация на поверку для колхоза «Россия» оказалась непригодной.

В. С. Гаврилов за сравнительно короткий срок присвоил свыше полутора тысяч рублей. Мошенник разоблачен и привлекается к уголовной ответственности».