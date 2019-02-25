25 февраля: в Туле начались гастроли рок-группы «Диалог» Кима Брейтбурга

25 февраля 1984 года в областной филармонии начались гастроли группы «Диалог» Кима Брейтбурга. Продолжались они четыре дня – по два концерта в день. Само собой, при неизменных аншлагах.

К этому моменту «Диалог» – одна из самых популярных рок-групп в СССР. Единственное, что портит ее репутацию – принадлежность к филармонии. Настоящий рок-музыкант не должен связывать себя отношениями с государством. Зато это участник легендарного рок-фестиваля «Тбилиси-80», где среди победителей значились «Машина времени» и «Автограф» Ситковецкого, а среди лауреатов – «Интеграл» Бари Алибасова с Лозой и лысым органистом Игорем Сандлером. БГ и «Аквариуму» вообще после первого концерта запретили выступать дальше. «Диалог» же занял третье место, а Брейтбург был признан лучшим вокалистом фестиваля.

Зато, имея официальный статус, на концерте музыканты «Диалога» позволяют себе исполнить во втором отделении кое-что из западной рок-музыки, а также весьма смелые по тем временам свои сочинения. Например, композицию «Заискивание» – «Как много расплодилось низшего начальства, в нем воплотилось высшее нахальство». Но у этой дерзости есть и оправдание – это не просто текст песни, а стихи Евтушенко. А Евтушенко – это Евтушенко, ему можно больше остальных. Брейтбург вообще любит хорошую поэзию – в репертуаре группы песни на стихи Арсения Тарковского, Семена Кирсанова, Вадима Шефнера, Юрия Левитанского.

Кроме того в тульском концерте звучат уже популярные композиции, записанные на миньон, выпущенный фирмой «Мелодия» – «Заяц в облаках», «Маргарита», «Сверчок» и особенно, конечно, «Только ты» – в духе, страшно сказать, «Пинк Флойд».

Забористое второе отделение на последнем концерте привело к тому, что часть публики бросилась отплясывать перед сценой и финал, в надежде остановить музыкальных хулиганов, проходил при полностью включенном в зале свете.