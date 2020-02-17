Не пытайтесь покинуть Нигдегород: Что за реклама в Туле?

Об этом спрашивают наши подписчики в социальных сетях. Черные щиты в разных районах города. Причем не только в Туле.

В Новокузнецке, к примеру, такие щиты принудительно демонтировала мэрия, потому что «хоррор-реклама пугала горожан». На щитах не было никаких пояснений (как у нас), только вышеприведенный слоган и возрастной ценз 16+.

Сегодня на телеканале 2×2 стартовала премьера мультика, который как раз и рекламировали: показали первую серию. В интернете мультсериал начался еще раньше — вот тут.

Как рассказывает сам канал, этот анимационный сериал похож на «Время приключений» и «Гравити Фолз», и это «сериал не о том, где белое, а где — черное: затронуты проблемы поглубже. Они подаются в виде полной паранормальщины: то космические пираты, то Крокодил Времени, то отец, бросивший семью. И главным героям приходится как-то справляться с неожиданными трудностями, узнавая много нового о себе и жизни вообще».

А вообще рекламу мультсериала запустили в нескольких российских городах: Ачинске, Ангарске, Иркутске, Ижевске, Казани, Новокузнецке, Ставрополе и Туле. Испугались ее только в Новокузнецке, а в Туле просто не разгадали)).