Как снять наложенный арест с объекта недвижимости

«По ошибке наложили запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью. Что делать?»

Арестовать – значит ограничить собственника во владении, пользовании и распоряжении имуществом, которое не может быть продано, подарено, обменено, сдано внаем, аренду или заложено, сообщает Кадастровая палата по Тульской области.

Как правило, после получения уведомления об аресте (запрете) граждане сразу спешат обратиться в орган регистрации за выяснением его причины.

Однако к компетенции органа регистрации не относятся полномочия по наложению и снятию арестов. Поэтому, после получения указанного уведомления следует тщательно изучить информацию в полученном уведомлении, в котором указывается орган, наложивший арест (запрет) и реквизиты документов, на основании которых в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) зарегистрирован данный арест (запрет).

Порядок снятия арестов (запретов) аналогичен их наложению. Из чего следует, что прекращение записи об аресте (запрете) в ЕГРН, возможно только на основании документов тех органов, которые их издали. Так, после снятие ареста (запрета), наложенного в ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направляет в орган регистрации соответствующее постановление о снятии ограничительных мер, которое будет исполнено в течение 3 рабочих дней. Собственнику будет направлено уведомление (в письменном виде) о погашении записи о запрете (аресте).

Таким образом, по вопросу снятия арестов или запрещений, наложенных судебными приставами - исполнителями, Кадастровая палата по Тульской области рекомендует обращаться в первую очередь именно к судебному приставу - исполнителю, наложившему арест (заперт) (его данные указаны в полученном уведомлении).