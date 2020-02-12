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Какие строения на дачном участке нужно ставить на учет?

Какие строения на дачном участке нужно ставить на учет?

«Какие постройки на участке нужно регистрировать дачникам?» – спрашивает Валентина Волкова, Тула.

 

Отвечает Кадастровая палата по Тульской области.

В соответствии с законодательством РФ кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что законодательство не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Только объекты недвижимости, прошедшие кадастровый учет и регистрацию прав в органе регистрации, можно будет продать, подарить, обменять или передать по наследству.

«Земельные участки должны использоваться в соответствии с разрешенным использованием и установленной категорией земли. Поэтому, если земельный надел предназначен для индивидуального жилищного строительства, то в соответствии с земельным законодательством РФ объекты капитального строительства, построенные на таком участке, должны быть поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы», — сообщает Кадастровая палата по Тульской области.

Но не все постройки следует регистрировать. Кадастровому учету и регистрации подлежат только строения, отвечающие признакам недвижимости: быть прочно связанным с землей, его перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению.

Например, беседку или дачную теплицу без капитального фундамента не нужно регистрировать, так как они не относятся к недвижимости.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 13:24 0
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