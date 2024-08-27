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Как жители могут получить уведомление в случае ареста недвижимости

Как жители могут получить уведомление в случае ареста недвижимости

Управление Росреестра по Тульской области рассказало о способах получения уведомления о наложении (снятии) ареста или запрета на недвижимое имущество.

На основании судебного акта или постановления судебного пристава соответствующая запись вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), о чем правообладателям объектов направляются уведомление.

Уведомления направляются только в электронной форме одним из двух способов:

  • если в ЕГРН указан адрес электронной почты собственника объекта, то уведомление направляется на электронную почту (в письме указывается ссылка на документ, размещенный на официальном сайте Росреестра, в котором содержится исчерпывающая информация об аресте);
  • при отсутствии в ЕГРН адреса электронной почты уведомление направляется в «Личный кабинет» владельца недвижимости на портале «Госуслуг».

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская:

— Разъяснить причины ареста недвижимости и какие действия необходимо в связи с этим предпринять, может только орган, наложивший арест (например, служба судебных приставов, налоговые органы). Чтобы своевременно получать информацию о каких-либо изменениях в отношении ваших объектов недвижимости, рекомендуем правообладателям внести в ЕГРН актуальный адрес электронной почты. Это можно сделать через «Личный кабинет» на сайте Росреестра, портал «Госуслуг» в разделе «ЗемляДом», либо обратиться в ближайший офис МФЦ.

Фото: https://ru.freepik.com.

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вчера, в 16:30 0

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