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  5. Почему в центре Щекино закрылось почтовое отделение? - Блог «Спрашивали? Отвечаем!» - MySlo.ru
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Почему в центре Щекино закрылось почтовое отделение?

Почему в центре Щекино закрылось почтовое отделение?

Из удобного и доступного места почта переехала в поселок Станционный, где ее никто не может найти.

«Никогда не сможете отгадать, что на фото. А это — новое отделение Почты России на Станционном… Вопрос: кому это надо, если даже я, молодой человек, его еле нахожу? А как же бабульки?! Кому мешало отделение в Щекино, на ул. Лукашина, 10? Задайте вопрос Почте России!» — такой вопрос задал в редакцию Myslo наш подписчик Владимир Л.

Myslo сделал соответствующий запрос.

«К сожалению, мы больше не можем арендовать помещение по прежнему адресу. При этом мы сделали всё возможное, чтобы жителям и дальше было удобно пользоваться услугами почты и нашли помещение неподалеку. Все услуги мы оказываем нашим клиентам в полном объёме», — ответили нам в Отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям
Макрорегиона Центр Почты России.

По нашей информации, Почте попросту повысили аренду до таких цифр, что отделение не смогло ее оплачивать. Поэтому находиться в центре Щекино Почте больше попросту невыгодно. 

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сегодня, в 11:36 −1

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