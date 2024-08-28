Почему в центре Щекино закрылось почтовое отделение?

Из удобного и доступного места почта переехала в поселок Станционный, где ее никто не может найти.

«Никогда не сможете отгадать, что на фото. А это — новое отделение Почты России на Станционном… Вопрос: кому это надо, если даже я, молодой человек, его еле нахожу? А как же бабульки?! Кому мешало отделение в Щекино, на ул. Лукашина, 10? Задайте вопрос Почте России!» — такой вопрос задал в редакцию Myslo наш подписчик Владимир Л.

Myslo сделал соответствующий запрос.

«К сожалению, мы больше не можем арендовать помещение по прежнему адресу. При этом мы сделали всё возможное, чтобы жителям и дальше было удобно пользоваться услугами почты и нашли помещение неподалеку. Все услуги мы оказываем нашим клиентам в полном объёме», — ответили нам в Отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям

Макрорегиона Центр Почты России.

По нашей информации, Почте попросту повысили аренду до таких цифр, что отделение не смогло ее оплачивать. Поэтому находиться в центре Щекино Почте больше попросту невыгодно.