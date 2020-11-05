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Что делать, если сосед по участку ставит близко баню, высокий забор, разводит скот

Что делать, если сосед по участку ставит близко баню, высокий забор, разводит скот

Сложно быть хорошим соседом в плохом соседстве. Как найти управу на соседа по участку, если он нарушает закон — и при этом так, чтобы самому не выйти за рамки закона, рассказала Кадастровая палата по Тульской области.

Высокий забор. Владелец участка поставил по своей границе сплошной высокий забор — и соседи в результате остались в тени: урожай страдает, участок не проветривается, скапливается дождевая вода. Проблему можно решить только через суд: нужно доказать, что забор установлен с нарушением действующих нормативов и это существенно нарушает права собственника соседнего участка.

Требования к ограждению земельных участков зависят от того, к какой категории они относятся. Если это участок в садовом товариществе, то применяются Строительные правила для планировки территории ведения гражданами садоводства. В них предусмотрена максимально допустимая высота забора — 1,8 метра.

Сплошной забор между садовыми участками можно устанавливать только при условии получения письменного согласия соседей. Если участок из категории «для ИЖС» или «для ЛПХ», то следует руководствоваться местными Правилами землепользования и застройки, которые утверждает муниципальная администрация.

Баня. Совсем рядом бани, сараи и прочие постройки, которые построены соседом слишком близко к границе, также нередко вызывают споры. Здесь нужно учитывать, что если постройка оформлена официально (т. е. стоит на кадастровом учете и зарегистрирована в Росреестре), добиться ее сноса через суд очень сложно, даже если она нарушает градостроительные нормативы.

Сосед не косит траву и забросил участок. Нескошенная трава на участке — это нарушение противопожарных правил, штраф — от 2 до 3 тысяч рублей, неиспользование земельного участка по назначению — это штраф не менее 20 тысяч рублей.

Сосед разводит птицу и домашний скот. Если целевое назначение земельного участка не предполагает такой вид деятельности, то нужно жаловаться в контролирующие органы (Росреестр или Россельхознадзор).

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