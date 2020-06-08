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Две стороны маски: одной стороной больному, другой – здоровому?

Две стороны маски: одной стороной больному, другой – здоровому?

Наталья Звягинцева прислала в редакцию Myslo пост из соцсетей, в котором «объясняется», почему одноразовые медицинские маски имеют разные цвета. Там сказано, что если человек болен, то он должен носить маску белой стороной к лицу. А если здоров, то белой стороной наружу. Наталья спрашивает, правда ли это?

Вот этот пост:

Оказалось, всё вовсе не так. Врачи коронавирусного госпиталя рассказали Myslo, что никакой разницы между сторонами маски нет. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально. Разница в цвете нужна только лишь для того, чтобы запомнить, какая сторона маски соприкасалась с ртом и носом: для правильной утилизации.
 
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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 15:20 +5
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